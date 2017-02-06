Автопарковка возле ЦУМа бесплатная — мэрия Бишкека

6 февраля 2017, 16:22 Комментарии

БИШКЕК, 6 фев - Sputnik. Гостевая автопарковка на улице Шопокова возле Центрального универсального магазина "Айчурек" в Бишкеке является бесплатной, сообщила пресс-служба мэрии.

По информации Управления земельными ресурсами (УЗР), на гостевой автостоянке возле ЦУМа плата не взимается. В мэрии также отмечают, что все гостевые парковки, расположенные вдоль автомобильных дорог, являются бесплатными, и никакого сбора средств столичный муниципалитет не проводит. Это касается парковок на улице Токтогула, у ТЦ "Детский мир" и других торговых, развлекательных, спортивных центров, увеселительных заведений.

Платными являются муниципальные стоянки. В ведении Дирекции муниципальных рынков и стоянок находится 19 таких парковок. В ведении УЗР - 40 муниципальных стоянок и 173 автопарковки. Стоимость пребывания на муниципальной стоянке определяется арендаторами, она составляет 20-40 сомов в сутки для легкового автотранспорта и 100-130 - для грузового.

Муниципальная стоянка - специальная площадка, предназначенная для хранения (парковки) транспортных средств, преимущественно автомобилей. Автостоянка, как правило, огорожена шлагбаумом и охраняется.

Гостевая парковка - это открытая площадка, которая предназначена для парковки автомобилей при посещении торговых центров, кафе, спортивных, развлекательных комплексов и других объектов.