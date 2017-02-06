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Автопарковка возле ЦУМа бесплатная — мэрия Бишкека

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408429-ru.html

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Список адресов бесплатных автопарковок Бишкека

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6 февраля 2017, 16:22       Комментарии

БИШКЕК, 6 фев - Sputnik. Гостевая автопарковка на улице Шопокова возле Центрального универсального магазина "Айчурек" в Бишкеке является бесплатной, сообщила пресс-служба мэрии.
По информации Управления земельными ресурсами (УЗР), на гостевой автостоянке возле ЦУМа плата не взимается. В мэрии также отмечают, что все гостевые парковки, расположенные вдоль автомобильных дорог, являются бесплатными, и никакого сбора средств столичный муниципалитет не проводит. Это касается парковок на улице Токтогула, у ТЦ "Детский мир" и других торговых, развлекательных, спортивных центров, увеселительных заведений.
Платными являются муниципальные стоянки. В ведении Дирекции муниципальных рынков и стоянок находится 19 таких парковок. В ведении УЗР - 40 муниципальных стоянок и 173 автопарковки. Стоимость пребывания на муниципальной стоянке определяется арендаторами, она составляет 20-40 сомов в сутки для легкового автотранспорта и 100-130 - для грузового.
Муниципальная стоянка - специальная площадка, предназначенная для хранения (парковки) транспортных средств, преимущественно автомобилей. Автостоянка, как правило, огорожена шлагбаумом и охраняется.
Гостевая парковка - это открытая площадка, которая предназначена для парковки автомобилей при посещении торговых центров, кафе, спортивных, развлекательных комплексов и других объектов.

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