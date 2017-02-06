Курманбеков: оборудование из Турции можно взять по льготным кредитам

6 февраля 2017, 16:32 Комментарии

По его словам, договор создаст основу для поставок турецкого оборудования и технологий в Кыргызстан при финансовой поддержке "Эксимбанка".

"Документ предусматривает использование обеими сторонами широкого набора финансовых инструментов, включая торговое финансирование, синдицированное финансирование, параллельное финансирование и прочие. В данный момент фонд разрабатывает финансовые продукты для реализации сотрудничества с турецкими партнерами", - сказал Курманбеков.

Он пояснил, что на первом этапе турецкий банк будет финансировать кыргызстанских бизнесменов посредством аккредитивов под гарантии РКФР.

"Процедура выдачи аккредитивов является стандартной. Согласно схеме продукта, клиент-бизнесмен из КР выбирает подходящее оборудование в Турции и одобряет его через "Эксимбанк". Затем он выбирает банк-агент в Кыргызстане, который откроет ему аккредитив. "Эксимбанк" финансирует поставщика в Турции, а фонд гарантирует возвратность полученных средств", - рассказал эксперт.

Он добавил, что в 2016 году РКФР подписал соглашение о сотрудничестве с Чешским экспортным банком и два кыргызстанских предприятия уже получили оборудование из Чехии.