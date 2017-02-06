Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4463 (+0.1334) 
Евро: 74.6131 (-0.3315) 
Золото: 39.28 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
ясно −6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Предотвращена попытка убийства 8-летнего ребенка. Подозреваемый задержанПредотвращена попытка убийства 8-летнего ребенка. Подозреваемый задержанЧлены комитета ЖК поспорили из-за вопроса о министре здравоохраненияЧлены комитета ЖК поспорили из-за вопроса о министре здравоохранения

Курманбеков: оборудование из Турции можно взять по льготным кредитам

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Radio/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408428-ru.html

Похожие новости

Правительство КР утвердило проект, предусматривающий льготный кредит под 6 % годовых переработчикам сельхозпродукции

Фермерам, перерабатывающим сельхозпродукцию, предоставят льготные кредиты под 6% годовых

"Эксимбанк" Турции будет финансировать предприятия в Кыргызстане — РКФР

Россия, Турция, Иран начали встречу по Сирии в Астане

За январь более $200 млн кредитов выдал РКФР

6 февраля 2017, 16:32       Комментарии

По его словам, договор создаст основу для поставок турецкого оборудования и технологий в Кыргызстан при финансовой поддержке "Эксимбанка".
"Документ предусматривает использование обеими сторонами широкого набора финансовых инструментов, включая торговое финансирование, синдицированное финансирование, параллельное финансирование и прочие. В данный момент фонд разрабатывает финансовые продукты для реализации сотрудничества с турецкими партнерами", - сказал Курманбеков.
Он пояснил, что на первом этапе турецкий банк будет финансировать кыргызстанских бизнесменов посредством аккредитивов под гарантии РКФР.
"Процедура выдачи аккредитивов является стандартной. Согласно схеме продукта, клиент-бизнесмен из КР выбирает подходящее оборудование в Турции и одобряет его через "Эксимбанк". Затем он выбирает банк-агент в Кыргызстане, который откроет ему аккредитив. "Эксимбанк" финансирует поставщика в Турции, а фонд гарантирует возвратность полученных средств", - рассказал эксперт.
Он добавил, что в 2016 году РКФР подписал соглашение о сотрудничестве с Чешским экспортным банком и два кыргызстанских предприятия уже получили оборудование из Чехии.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум