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Минобразования ликвидировало три региональных института при КГТУ им. И.Раззакова

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408426-ru.html

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6 февраля 2017, 15:58       Комментарии

Министерство образования и науки ликвидировало три региональных института Кыргызского государственного технического университета им. И.Раззакова. Об этом стало известно 6 февраля на заседании Комитета Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.
По словам директоров горно-геологического института и технологического института при КГТУ, три института в Кара-Куле, Кара-Балте и Кызыл-Кие в течение многих лет были на самофинансировании, обучали специалистов узкой направленности, однако их ликвидировали и сделали филиалами вуза.
Глава ГГИ Орунбай Шамшиев сообщил, что бюджет института составлял 2 млн сомов, после оптимизации счета забрали и не перечисляют необходимых средств. Раньше в учреждении обучалось более 1,4 тыс. человек, сейчас 600. С работы ушла часть преподавателей.
Депутат Алмазбек Токторов ("Кыргызстан") поинтересовался, не будет ли он против передачи института Агентству геологии.
Министр образования Гульмира Кудайберлиева ответила, что данный вопрос стоит на повестке и попросила 2 месяца для вынесения решения.
"Если будет невозможным вернуть статус института при КГТУ, я буду не против передачи", - ответил директор института.
Руководитель технологического института Фанаркуль Абдылдаева попросила вернуть учреждению прежний статус и оставить на самофинансировании.
В свою очередь Рыскелди Момбеков (СДПК) ответил, что оптимизация не должна быть оптовой ликвидацией.

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