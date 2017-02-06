Список адресов бесплатных автопарковок Бишкека

6 февраля 2017, 16:05 Комментарии

Мэрия Бишкека предоставила списки гостевых парковок и муниципальных стоянок, которые находятся в ведении дирекции муниципальных рынков, парковок и стоянок, а также в управлении земельными ресурсами.

По информации управления земельными ресурсами гостевая автопарковка, расположенная у здания ЦУМа "Айчурек" по улице Шопокова, является муниципальной и плата с нее не взимается.

"На сегодняшний день все гостевые парковки, расположенные вдоль автомобильных дорог, являются бесплатными, и никакого сбора средств за парковку столичный муниципалитет не проводит, в том числе и парковки, расположенные у здания ЦУМа, на улице Токтогула, у ТЦ "Детский мир" и других торговых, развлекательных, спортивных центров, увеселительных заведений. Однако муниципальные стоянки являются платными", - сообщает мэрия.

В ведении Дирекции муниципальных рынков и стоянок находится 19 муниципальных стоянок. В ведении управления земельных ресурсов (УЗР) находится 40 муниципальных стоянок и 173 автопарковки. Стоимость пребывания на муниципальной стоянке определяется арендаторами и в сутки примерно составляет: для легкового автотранспорта - от 20 до 40 сомов, для грузового - от 100 до 130 сомов.

Списки парковок и стоянок:

Первомайский район (гостевые автопарковки):

1. Ул. Панфилова 164/1 (площадь 129,4 м2)

2. Ул. Московская 121 (площадь 133 м2)

3. Ул. Байтик Баатыра 34/1 (площадь 146 м2)

4. Проспект Манаса 41/1 (площадь 390 м2)

5. Проспект Мир 6 (площадь 200 м2)

6. Ул. Чимкентская 1/3 (площадь 373 м2)

7. Ул. Тоголок Молдо 52 ( площадь 100 м2)

8. Ул. Исанова 39 (площадь 99 м2)

9. Ул. Тоголок Молдо 7 "а" (площадь 117 м2)

10. Проспект Дэн Сяопина (площадь 500 м2)

11. Ул. Патриса Лумумбы 54 "в" (площадь 980 м2)

12. Проспект Дэн Сяопина - ул. Фучика (площадь 490 м2)

13. Ул. Раззакова - ул. Московская (площадь 220 м2)

14. Ул. Исанова 42/1 (площадь 102 м2)

15. Ул. Абдымомунова (площадь 184 м2)

16. Ул. Кулатова 57 (площадь 515 м2)

17. Ул. Абдрахманова 170 (площадь 228,43 м2)

18. Ул. Абдумомунова 286 (площадь 199 м2)

19. Ул. Киевская 130 (площадь 55 м2)

20. Ул. Ала-Арчинская 74 (площадь 125,55 м2)

21. Ул. Игембердиева 1 а (площадь 1634 м2)

22. Ул. Л. Толстого 1 (площадь 986 м2)

23. Ул. Абая 2 "б" 2/2 - 2/4 (площадь 900,0 м2)

24. Ул. Тоголок Молдо 7 (площадь 825 м2)

25. Ул. Ахунбаева 127/1 (площадь 537 м2)

26. Ул. Жумабека (площадь 283,5 м2)

27. Ул. Тыныстанова,20 (площадь 90,0 м2)

28. Ул. Сыдыкова,141 (площадь 450,0 м2)

29. Ул. Профессора Зима ж/м "Ак-Босого" 204/3 (площадь 614 м2)

30. Бул. Эркиндик 21 (площадь 177 м2)

31. Бул. Эркиндик 21 (площадь 240 м2)

32. Ул. Токтогула 140 (площадь 208,6 м2)

33. Ул. Раззакова 33/1 (площадь 91,8 м2)

34. Ул. Токтогула 114 (площадь 157 м2)

35. Ул. Токтогула 116 (площадь 278 м2)

36. Ул. Токтогула 108 (площадь 88,8 м2)

37. Ул. Сыдыкова - ул. Киевская 118 (площадь 17,5 м2)

38. Пр. Жибек Жолу 609 - 611 (площадь 134 м2)

39. Ул. Исанова - ул. Рыскулова (площадь 167 м2)

40. Ул. Московская 118 (площадь 200м2)

41. Ул. Рыскулова 33 (площадь 320 м2)

42. Ул. Токтогула 102 (площадь 191,3 м2)

43. Ул. Пожарского 49 (площадь 198,6 м2)

Первомайский район (автостоянки):

1. Ул. Чимкентская 1 б (площадь 230 м2)

2. Ул. Киевская 107 (площадь 630 м2)

3. Пр. Чуй 219 (площадь 370 м2)

4. Пр. Жибек Жолу 589/1 (площадь 180 м2)

5. Ул. Тыныстанова 14а (площадь 888 м2)

6. Ул. Рыскулова 33 подземная автостоянка (площадь 320 м2)

7. Ул. Садыгалиева - ул. Профсоюзная крытая автостоянки (площадь 540 м2)

8. Ул. Абая - ВБЧК (площадь 280 м2)

9. Ул. Л. Толстого 70 б (площадь 370 м2)

10. Ул. Кайназарова ж/м "Касым" (площадь 960 м2)

11. Ул. Панфилова 139 (площадь 3000 м2)

12. Ул. Профсоюзная - П.Лумумбы (площадь 4366 м2)

13. Ул. Л.Толстого (площадь 940 м2)

14. Ул. Патриса Лумумбы (площадь 1730 м2)

Ленинский район (гостевые автопарковки):

1. Ул. Южная магистраль (площадь 943 м2)

2. Ул. Шота Руставелли, 62 (площадь 282 м2)

3. Ул. Бакаева 108 (площадь 210 м2)

4. Ул. Самойленко 7 ж/м "Киргизия 2" (площадь 270 м2)

5. Пр. Дэн Сяопина 4 (площадь 120 м2)

6. Пр. Мира 299 (площадь 1450 м2)

7. Ул. Уметалиева - ул. Киевская (площадь 100 м2)

8. Ул. Интергельпо 1 "б" (площадь 875 м2)

9. Пр. Дэн Сяопина 10 (площадь 110 м2)

10. Ул. Л. Толстого 210 (площадь 120 м2)

11. Ул. Чокморова 240 (площадь 138 м2)

12. Ул. Л. Толстого 104 б (площадь 1400 м2)

13. Ул. Чайковского 2 - 2а, 4 (площадь 130 м2)

14. Ул.Жайыл Баатыра д.77 (площадь 623 м2)

15. Ул.Токтогула 191 (площадь 65 м2)

16. Ул. Тыналиева, мкр Джал №29 (площадь 610 м2)

17. Ул. Тыналиева (площадь 382 м2)

18. Ул. Курчатова - ул. Ахунбаева 277 (площадь 900 м2)

19. Ул. Чокморова 244 - ул. Турусбекова (площадь 222,00 м2)

20. Пр. Дэн Сяопина 44, 46, 44 а, 46 а (площадь 143,00 м2)

21. Ул. Товарная, рынок "Дыйкан" (площадь 290 м2)

22. Ул. Ахунбаева 237 (площадь 76 м2)

23. Ул. Ахунбаева 187 (площадь 48,34 м2)

24. Ул. Л. Толстого 17а/3 (площадь 1557 м2)

25. Ул. Масалиева, мкр Джал-29 (площадь 700 м2)

26. Ул. Жумабека 227 (площадь 200 м2)

27. Пр. Мира 151 (площадь 578 м2)

28. Мкр Джал - 23 (площадь 262 м2)

29. Ул. Тимирязева д. 129 (площадь 100 м2)

30. Ул. Садырбаева (бывш. Баха) - ул. Баба - Ата (площадь 1360 м2)

31. Ул Дэн - Сяопина д. 314 (площадь 220 м2)

32. Под входную группу, гостевая автопарковка (площадь 80 м2)

33. Ул. Боконбаева 204 (площадь 100 м2)

Ленинский район (автостоянки):

1. Ул. К. Акиева, 110 (площадь 126 м2)

2. Ул. Кулиева - Павлова (площадь 9530 м2)

3. Ул. Токтогула - ул. Кулиева (площадь 1134 м2)

4. Ул. Боконбаева, 253 - ул. Зеленая (площадь 2360 м2)

5. Ул. А. Баатыра, 1 (площадь 5500 м2)

6. Мкр. № 15 ул. Ахунбаева (площадь 1300 м2)

Октябрьский район (гостевые автопарковки):

1. ул. Ш. Баатыра, 27/1 (площадь 2 305,00 м2)

2. ул. Кулатова, 1а (площадь 255,00 м2)

3. ул. Кулатова, 1а (площадь 200,00 м2)

4. пр. Юнусалиева, 179 (площадь 1 325,00 м2)

5. ул. Жукеева Пудовкина, 8 мкр., д. 85/1 (площадь 245,00 м2)

6. ул. Горького, б/н (площадь 420,00 м2)

7. мкр. № 4 (площадь 1 078,00 м2)

8. ул. Автосборочная (площадь 2 160,00 м2)

9. ул. Ахунбаева - ул. Шабдан Баатыра (площадь 1 580,00 м2)

10. пр. Юнусалиева, 179 (площадь 815,00 м2)

11. ул. Б. Баатыра, 37 (площадь 220,00 м2)

12. ул. Токомбаева - ул. Куттубаева (площадь 386,10 м2)

13. ул. Токомбаева (площадь 8 750,00 м2)

14. ул. Юнусалиева, 40 (площадь 400,00 м2)

15. мкр. № 8, д.4 /1 (площадь 353,00 м2)

16. ул. Матросова, 1а (площадь 2 150,00 м2)

17. ул. Ж. Пудовкина (площадь 390,00 м2)

18. микрорайоне № 8 (площадь 79,00 м2)

19. ул. Токтоналиева - ул. Ахунбаева (площадь 1 660,00 м2)

20. ул. Ж. Пудовкина, 85 (площадь 3 280,00 м2)

21. ул. Ахунбаева, 71 (площадь 30,00 м2)

22. ул. Ш. Баатыра, 7 3 (площадь 348,00 м2)

23. ул. Ибраимова 2/2 (площадь 575,00 м2)

24. ул. Токомбаева (площадь 1 927,00 м2)

25. ул. Каралаева в мкр. № 11 (площадь 385,00 м2)

26. ул. Шакирова, 35 "а" (площадь 239,00 м2)

27. ул. Кулатова, 8/1 (площадь 111,00 м2)

28. мкр. "Асанбай" дом 52/2 (площадь 728,00 м2)

29. ул. Л. Толстого, 1а (площадь 575,30 м2)

30. ул. Суеркулова в мкр. № 3 (площадь 198,00 м2)

31. ул. Суванбердиева, 102/9. (площадь 400,00 м2)

32. ул. Юнусалиева, 100 (площадь 90,00 м2)

33. ул. Юнусалиева, 98/2 (площадь 79,00 м2)

34. ул. Суеркулова (площадь 112,00 м2)

35. ул. Исакеева, 1/7 (площадь 620,00 м2)

36. ул. Исакеева, 1/2 (площадь 1 108,00 м2)

37. ул. Исакеева, 1/2 (площадь 4 463,00 м2)

38. ул. Горького, 1 (площадь 370,00 м2)

39. ул. Тон 111/1 в ж-м "Кок Жар" (площадь 420,00 м2)

40. ул. Сухэ Батора (площадь 876,70 м2)

41. ул. Токомбаева (площадь 1 000,00 м2)

42. ул. Ж. Пудовкина 85/5. (площадь 140,00 м2)

43. ул. Куттубаева (площадь 268,00 м2)

44. по ул. Юнусалиева, 177 (площадь 650,00 м2)

45. ул. Кулатова, 8/1 (площадь 106,00 м2)

46. ул. Токомбаева, 53/1 (площадь 1 905,00 м2)

47. ул. Айтиева, 17/1 (площадь 259,00 м2)

48. ул. Ч.Атинская, 2 - ул. Исакеева 22/1, (площадь 3 610,80 м2)

49. ул. Ш. Баатыра, 24а (площадь 720,00 м2)

50. ул. Горького 1/2. (площадь 4 133,00 м2)

51. мкр.№7, дом 46 а. (площадь 1 334,00 м2)

52. ул. Суеркулова 1/3. (площадь 945,00 м2)

Октябрьский район (автостоянки):

1. ул. Элебаева (площадь 630 м2)

2. ул. Карадарьинской (площадь 1 462 м2)

3. в микрорайоне № 5 (площадь 1500 м2)

4. ул. Нуркамал - ул. Каралаева (площадь 2 200,00 м2)

5. ул. Каралаева (площадь 2 291,00 м2)

6. ул. Каралаева (площадь 1 750,00 м2)

7. ул. Ж. Пудовкина (площадь 390,00 м2)

8. ул. Жукеева-Пудовкина (площадь 448,00 м2)

9. ул. Б.Баатыра (площадь 9200 м2)

10. ул.Нуркамал. (площадь 2300 м2)

11. ул. Каралаева в мкр. № 6 (площадь 1450 м2)

12. ул. Каралаева в мкр. № 6 (площадь 1450 м2)

Свердловский район (гостевые автопарковки):

1. ул. Кожевенной (площадь 6290, (3068) м2)

2. пр. Чуй - ул. Ауэзова (площадь 480,00 м2)

3. ул. Суюмбаева - ул. Огонбаева (площадь 577,00 м2)

4. ул. М. Джалиля (площадь 2 300,00 м2)

5. пр. Чуй 1/4 (площадь 500,00 м2)

6. мкр. "Восток -5" пр. Чуй, 32 (площадь 550,00 м2)

7. ул. Шопокова от пр. Чуй до ул. Пушкина (площадь 572,00 м2)

8. ул. Буденного (площадь 300,00 м2)

9. ул. Курманжан Датка (площадь 500,00 м2)

10. ул. Буденного (площадь 600,00 м2)

11. пр. Жибек Жолу (площадь 1 300,00 м2)

12. мкр. "Восток -5" по пр. Чуй, 32 (площадь 550,00 м2)

13. ул. Шопокова от пр. Чуй до ул. Пушкина (площадь 572,00 м2)

14. ул. Буденного (площадь 300,00 м2)

15. ул. Курманжан Датка (площадь 500,00 м2)

16. ул. Буденного (площадь 600,00 м2)

17. пр. Жибек Жолу (площадь 1 300,00 м2)

18. ул. Шопокова -Токтогула (площадь 923 м2)

19. ул. Шопокова - ул. Туголбай Ата, бн (площадь 510,00 м2)

20. ул. Жумабека, д. 9 (площадь 1 345,00 м2)

21. ул. Жумабека, 111 (площадь 564,00 м2)

22. ул. Ибраимова, 115 (площадь 630 м2)

23. ул. Курманжан Датка, 207/1 (площадь 400 м2)

24. ул. Осмонкула (площадь 1 560,00 м2)

25. пр. Чуй, 147/1 (площадь 260,00 м2)

26. пр. Чуй - ул. Шабдан Баатыра (площадь 590,00 м2)

27. ж/м "Дордой" (площадь 500,00 м2)

28. пр. Чуй, 2/2 (площадь 225,00 м2)

29. ул. Орозбекова, № 346 (площадь 900,00 м2)

30. пр. Чуй - ул. Ауэзова в мкр "Учкун" (площадь 1 400,00 м2)

31. ул. Лермонтова, 1 "а" (площадь 1 134,00 м2)

32. ул. Суюмбаева, 192 (площадь 110,00 м2)

33. ул. Лермонтова, 1 "а" (площадь 929,23 м2)

34. ул. Шабдан Баатыра, 4 (площадь 600 м2)

35. ул. Суюмбаева (площадь 200 м2)

36. ул. Гоголя, 77/1 (площадь 378,5 м2)

37. пр. Чуй, 127 (площадь 162,00 м2)

38. ул. Абдрахманова - ул. Туголбай-Ата (площадь 650 м2)

39. пр. Жибек Жолу, 379 а - ул. Ибраимова, 152 а (площадь 47,5 м2)

40. пр. Чуй, 2/9 (площадь 430,6 м2)

Свердловский район (автостоянки):

1. ул. Гражданской (площадь 110,00 м2)

2. ул. К. Датка - пр. Чуй (площадь 367,00 м2)

3. ул. Мамбетова,1 (площадь 1 100,00 м2)

4. ул.Лермонтова (площадь 320,00 м2)

5. ул. Туголбай Ата - ул. Ибраимова (площадь 1 230,0 м2)

6. ул. Лермонтова (площадь 732,00 м2)

7. ул.Кожевенная, б/н (площадь 1 400,00 м2)

8. ул. Герцена - ул. Чуйкова (площадь 2 690,00 м2)

9. ул. Шабдан Баатыра - ул. Менделеева (площадь 1 700,00 м2)

10. ул. Ауэзова, 5/1 (площадь 416,00 м2)

11. с восточной стороны ж/м "Келечек", ул. Келечек-5, возле ТРК "Дордой" (площадь 768,00 м2)

12. пр. Жибек Жолу (площадь 2 025,00 м2)

13. ул. Гоголя 77 (площадь 769,50 м2)

14. ул. Шопокова от улицы Московская до пр. Жибек Жолу (площадь 9985 м2)

Сведения по муниципальным стоянкам

Дирекции муниципальных рынков, парковок и стоянок

1. мкр. Тунгуч (возле АЗС "Роснефть")

2. мкр. Тунгуч (восточная сторона АЗС "Роснефть" )

3. ул. Жукеева-Пудовкина (возле д. 8)

4. Ул. Ахунбаева (мкр. "Улан" зап. сторона АЗС "Газпром")

5. Ул. Айтматова (перес. ул. Салиевой)

6. Мкр. Восток-5 (Свердловский акимиат)

7. Ул. Куттубаева-ул. Каралаева (11 мкр.)

8. Ул. Нуркамала (11 мкр.)

9. Ул. Суеркулова (Орто-Сайский рынок)

10. Ул. Тыналиева (мкр. Джал)

11. Ул. Линейная

12. Ул. Токомбаева (10 мкр.)

13. Ул. Кожевенная (рынок "Дордой")

14. Ул. Тыныстанова (возле д. 104)

15. Ул. Каралаева (6 мкр.)

16. Ул. Литовская

17. мкр. Тунгуч (зап. сторона конечной троллейбусов)

18. ул. Буденного

19. Ул. Киевская (южная сторона мэрии)

Согласно положению Бишкекского городского кенеша от 20 декабря 2011 года "Об утверждении положении, регулирующих порядок и условия предоставления прав собственности или аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города Бишкек", желающие организовать гостевую парковку, должны обратиться с заявлением в муниципальное предприятие "Бишкекглавархитектура" (БГА).

Специалисты БГА подготовят архитектурно-техническое заключение (АТЗ). Затем управление земельных ресурсов мэрии Бишкека (УЗР) рассмотрит в комиссии по предоставлению прав на земельные участки вопрос о предоставлении в аренду земли. В случае положительно решения УЗР заключает договор аренды участка под организацию парковки.

Мэрия просит сообщать о случаях незаконного сбора денег за парковки в столице по номеру: 0550 96-56-82 (юридический отдел Дирекции муниципальных рынков, парковок и стоянок мэрии города Бишкек) и в отдел рынка земли управления земельными ресурсами по телефону: 45-44-01.

Справка:

Муниципальная стоянка - специальная площадка, предназначенная для хранения (парковки) транспортных средств, преимущественно автомобилей. Автостоянка, как правило, огорожена шлагбаумом и охраняется. На стоянке автомобиль можно оставить на длительный срок - сутки, неделю, месяц и. т. д.

Гостевая парковка - это открытая площадка, которая предназначена для парковки автомобилей, посещающих торговые центры, кафе, спортивные и развлекательные комплексы и другие объекты. Гостевая парковка предназначена для пребывания на ней в период нахождения в здании.