Три новых судьи Верховного суда приступили к работе

6 февраля 2017, 16:08 Комментарии

Пленум Верховного суда Кыргызской Республики об избрании трех новоизбранных судей Верховного суда в судебные коллегии прошел 6 февраля. Об этом сообщила пресс-служба ВС.

На Пленуме судьи Верховного суда единогласно избрали Камчыбекова Шерали Равшанбековича и Токтомамбетова Кенешбека Божокоевича членами судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда, Давлетова Айбека Абубакировича членом судебной коллегии по административным и экономическим делам Верховного суда.

Кроме этого, судья Верховного суда, член судебной коллегии по административным и экономическим делам Болотбек Акматов избран членом судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда.

Жогорку Кенеш 2 февраля одобрил кандидатуры Давлетова А.А., Камчыбекова Ш.Р. и Токтомамбетова К.Б. на должности судей Верховного суда, представленные президентом. На заседании было принято соответствующее постановление парламента, также судьи принесли присягу в парламенте.

Совет по отбору судей внесли президенту предложения по 5 кандидатам на должности судей Верховного суда.

Алмазбек Атамбаев провел собеседование с некоторыми из кандидатов. С учетом результатов собеседования, дополнительно представленных материалов президент по 3 кандидатам на должности судей Верховного суда КР согласился с предложениями Совета.