Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4463 (+0.1334) 
Евро: 74.6131 (-0.3315) 
Золото: 39.00 $/гр (-0.35) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
ясно −3°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Эксперт: Кодекс о проступках решит проблему перенаселенности тюрем в КРЭксперт: Кодекс о проступках решит проблему перенаселенности тюрем в КРВ Чуйской области мужчина пытался задушить 8-ленюю девочку, которая стала свидетелем кражиВ Чуйской области мужчина пытался задушить 8-ленюю девочку, которая стала свидетелем кражи

Три новых судьи Верховного суда приступили к работе

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408424-ru.html

Похожие новости

МАК: работа на месте крушения Boeing 747 в Дача СУ завершена

В ногу со временем. Медики обучились работе на новых реанимобилях

Панкратов: В 2016 году средняя заработная плата в КР составила 13 939 сомов

Пограничники Кыргызстана и Таджикистана будут совместно работать над локализацией конфликтных ситуаций на границе

Позиция КР в ЕАЭС станет сильной при стабильной работе власти и кабмина

6 февраля 2017, 16:08       Комментарии

Пленум Верховного суда Кыргызской Республики об избрании трех новоизбранных судей Верховного суда в судебные коллегии прошел 6 февраля. Об этом сообщила пресс-служба ВС.
На Пленуме судьи Верховного суда единогласно избрали Камчыбекова Шерали Равшанбековича и Токтомамбетова Кенешбека Божокоевича членами судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда, Давлетова Айбека Абубакировича членом судебной коллегии по административным и экономическим делам Верховного суда.
Кроме этого, судья Верховного суда, член судебной коллегии по административным и экономическим делам Болотбек Акматов избран членом судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда.
Жогорку Кенеш 2 февраля одобрил кандидатуры Давлетова А.А., Камчыбекова Ш.Р. и Токтомамбетова К.Б. на должности судей Верховного суда, представленные президентом. На заседании было принято соответствующее постановление парламента, также судьи принесли присягу в парламенте.
Совет по отбору судей внесли президенту предложения по 5 кандидатам на должности судей Верховного суда.
Алмазбек Атамбаев провел собеседование с некоторыми из кандидатов. С учетом результатов собеседования, дополнительно представленных материалов президент по 3 кандидатам на должности судей Верховного суда КР согласился с предложениями Совета.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум