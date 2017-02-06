В "черном списке" ФМС России находятся 110 тыс. кыргызстанцев

6 февраля 2017, 16:04 Комментарии

В "черном списке" Федеральной миграционной службы России находятся 110 тыс. кыргызстанцев, 43 тыс. из них в скором времени будут выведены из списка. Об этом стало известно на встрече премьер-министра Сооронбая Жээнбекова с председателем Госслужбы миграции Медетбеком Айдаралиевым.

Как сообщила пресс-служба правительства, М.Айдаралиев рассказал о текущей деятельности, ближайших планах и задачах, стоящих перед ведомством, основных вопросах внешней и внутренней миграции.

С.Жээнбеков подчеркнул необходимость ведения работы по защите прав и улучшению положения трудовых мигрантов в тесном взаимодействии с другими соответствующими министерствами и ведомствами страны, диаспорами соотечественников за рубежом.

Премьер поручил продолжить активную работу по выводу граждан страны из списков лиц, въезд которым на территорию России запрещен.

Как отметил М.Айдаралиев, на сегодняшний день проведен детальный анализ деятельности Госслужбы миграции для совершенствования законодательной базы, определения дальнейших приоритетов деятельности ведомства и улучшения положения трудовых мигрантов. В этих целях также проведен ряд встреч с трудовыми мигрантами, представителями кыргызских диаспор в странах ближнего зарубежья.

По данным М.Айдаралиева, на сегодняшний день одной из главных проблем соотечественников, работающих за рубежом, является отсутствие информированности о правах трудовых мигрантов и миграционном законодательстве. В этих целях Госслужба миграции ведет работу над созданием информационного справочника, включающего в себя всю необходимую информацию о правах и положении трудовых мигрантов.

Помимо этого, до 10 марта 2017 года в международных аэропортах "Манас" и "Ош", на железнодорожных и автовокзалах страны будут установлены терминалы "Информационный киоск по вопросам миграции", где выезжающие за рубеж соотечественники смогут получить всю необходимую для них информацию. В том числе о законодательной базе, регулирующей внутреннюю и внешнюю миграцию и положении трудовых мигрантов в рамках членства страны в ЕАЭС.

"На сегодняшний день в России - более 600 тыс. трудовых мигрантов, в Казахстане - более 110 тыс. работающих соотечественников. Ведомство ведет работу по улучшению социального положения и условий пребывания трудовых мигрантов за рубежом. Также необходимо отметить, что в рамках ЕАЭС внедрена система медицинского страхования трудовых мигрантов, что позволит облегчить доступ трудовых мигрантов из Кыргызстана к медицинским услугам в странах ЕАЭС", - подчеркнул Медетбек Айдаралиев.

Кыргызская сторона завершила работу по совершенствованию законодательной базы по пенсионному обеспечению трудовых мигрантов на пространстве ЕАЭС. Ведется работа по выводу граждан Кыргызстана из "черного списка" Федеральной службы миграции Российской Федерации.