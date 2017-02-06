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Члены комитета ЖК поспорили из-за вопроса о министре здравоохранения

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408421-ru.html

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6 февраля 2017, 16:24       Комментарии

Члены комитета Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению обсуждают вопрос соответствия занимаемой должности министра здравоохранения Талантбека Батыралиева.
На прошлой неделе в парламенте состоялся правительственный час о состоянии арендуемых и приватизированных земельных участков, зданий, помещений и сооружений, ранее принадлежавших организациям здравоохранения, образования, культуры и спорта. Однако в тот день депутаты не смогли принять постановления. Было решено, что проект постановления подготовит профильный комитет.
6 февраля на комитете был озвучен один пункт документа - вопрос соответствия занимаемой должности главы Минздрава.
Т.Батыралиев отметил, что не согласен с данным пунктом. По его словам, он не занимается сдачей в аренду или продажей объектов.
Айсулуу Мамашова ("Ата Мекен") сообщила, что соответствие занимаемой должности связано с объединением центров онкологии и гематологии.
На защиту министра встали Садык Шер-Нияз ("Ата Мекен") и Алмазбек Токторов ("Кыргызстан").
"Темой заседания были арендуемые и приватизированные объекты. Отдельно вопрос объединения центров не обсуждался и такого пункта в принципе не должно быть", - отметили они.
"Вас не было на заседании, и вы не знаете, о чем шла речь. Спикер Чыныбай Турсунбеков сказал, что мы должны внести в постановления все предложения депутатов, которые были озвучены", - сказала А.Мамашова.
"Во-первых, неэтично говорить о том, что нас не было и мы не знаем чего-то. Нас не было, но мы видели трансляцию. Данный пункт никак не связан с объектами", - отметил А.Токторов.
"Если мы рассматриваем вопрос соответствия министра здравоохранения, тогда одинаковое отношение должно быть и к министру культуры, и министру образования, ведь здания этих сфер также сдаются или приватизируются", - возмутился С.Шер-Нияз.
В результате обсуждения комитет перенес вопрос на следующее заседание.

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