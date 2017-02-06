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Текебаев интересуется, в каком банке первая леди страны держит депозит

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/tekeba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408420-ru.html

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Текебаев рассказал о доходах президента Атамбаева и его супруги

Текебаев задался вопросом: На какие средства Атамбаев строит дом стоимостью $5-6 млн?

Жители Полтавки обвиняют администрацию в махинациях с земельными участками

6 февраля 2017, 16:21       Комментарии

Лидер фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев в ходе пресс-конференции предоставил анализ доходов главы государства Аламзбека Атамбаева за период с 2010 по 2015 годы.
По его словам, общая сумма доходов Атамбаева и его супруги за эти годы составила 38,3 млн сомов.
"Начиная с 2012 года супруга президента в виде процентов за начисленные вклады получает $120 тыс., и видимо на эти деньги они и строят дом. Но для того, чтобы получать такие проценты, нужно внести наличные деньги в банк, около $3 млн, почему эти деньги появились у Атамбаева после 2010 года? На эти вопросы должны быть ответы!" − заявил он.
Также по словам Текебаева, имеет большое значение в каком банке хранятся депозиты семьи президента.
"Это очень важный момент, так как эти средства работают на экономику той страны, в которой находится банк. В кыргызском банке находятся средства или же за рубежом? Если депозит лежит в банке другой страны, то это аморально", − заявил депутат.
Текебаев пообещал рассказать на следующей неделе свою версию того, откуда у супруги Атамбаева появились $3 млн наличными.

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