Текебаев интересуется, в каком банке первая леди страны держит депозит

6 февраля 2017, 16:21 Комментарии

Лидер фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев в ходе пресс-конференции предоставил анализ доходов главы государства Аламзбека Атамбаева за период с 2010 по 2015 годы.

По его словам, общая сумма доходов Атамбаева и его супруги за эти годы составила 38,3 млн сомов.

"Начиная с 2012 года супруга президента в виде процентов за начисленные вклады получает $120 тыс., и видимо на эти деньги они и строят дом. Но для того, чтобы получать такие проценты, нужно внести наличные деньги в банк, около $3 млн, почему эти деньги появились у Атамбаева после 2010 года? На эти вопросы должны быть ответы!" − заявил он.

Также по словам Текебаева, имеет большое значение в каком банке хранятся депозиты семьи президента.

"Это очень важный момент, так как эти средства работают на экономику той страны, в которой находится банк. В кыргызском банке находятся средства или же за рубежом? Если депозит лежит в банке другой страны, то это аморально", − заявил депутат.

Текебаев пообещал рассказать на следующей неделе свою версию того, откуда у супруги Атамбаева появились $3 млн наличными.