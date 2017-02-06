Завтра в Кыргызстане без осадков. Днем температура со знаком плюс

6 февраля 2017, 15:58 Комментарии

На большей части территории Кыргызстана 7 февраля без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица.

Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Об этом сообщает Кыргызгидрометцентр.

<li>7 февраля в Бишкеке и Оше также без осадков. В столице температура воздуха ночью -9…-11°, днем 1…3° С.</li><li> В южной столице ночью -5…-7°, днем 0…2° С.</li><li>Температуры воздуха ночью в Чуйской долине -9…-14° С, днем 0…5° С, </li><li>в Таласской долине -10…-15°, днем -4…+1° С, </li><li>в зоне земледелия Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью -3…-8°, днем -2…+3° С,</li><li>в предгорных районах и в Иссык-Кульской котловине ночью -11…-16°, днем до -3…+2° С,</li><li>в зоне земледелия Нарынской области ночью -19…-24°, днем -7…-12° С.</li>