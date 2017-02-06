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Новости Кыргызстана

Арзыбек Кожошев: "До апреля 2017 года Кыргызстан намерен улучшить свои позиции в рейтинге "Doing Business""Арзыбек Кожошев: "До апреля 2017 года Кыргызстан намерен улучшить свои позиции в рейтинге "Doing Business""Премьер С.Жээнбеков обсудил с главой Госслужбы миграции вопросы трудовых мигрантовПремьер С.Жээнбеков обсудил с главой Госслужбы миграции вопросы трудовых мигрантов

Завтра в Кыргызстане без осадков. Днем температура со знаком плюс

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354929_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408418-ru.html

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На юге Кыргызстана более 20 зданий построены вблизи аэродромов

На горных участках автодорог Кыргызстана за 2 дня спустили 499,3 тыс. кубометров снега

6 февраля 2017, 15:58       Комментарии

На большей части территории Кыргызстана 7 февраля без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица.
Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Об этом сообщает Кыргызгидрометцентр.
<li>7 февраля в Бишкеке и Оше также без осадков. В столице температура воздуха ночью -9…-11°, днем 1…3° С.</li><li> В южной столице ночью -5…-7°, днем 0…2° С.</li><li>Температуры воздуха ночью в Чуйской долине -9…-14° С, днем 0…5° С, </li><li>в Таласской долине -10…-15°, днем -4…+1° С, </li><li>в зоне земледелия Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью -3…-8°, днем -2…+3° С,</li><li>в предгорных районах и в Иссык-Кульской котловине ночью -11…-16°, днем до -3…+2° С,</li><li>в зоне земледелия Нарынской области ночью -19…-24°, днем -7…-12° С.</li>

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