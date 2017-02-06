Текебаев рассказал о доходах президента Атамбаева и его супруги

6 февраля 2017, 16:10 Комментарии

Лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев рассказал о доходах и расходах президента Алмазбека Атамбева.

Сегодня, 6 февраля, на пресс-конференции он рассказал также и о доходах его жены.

Согласно сводным данным, доход президента с 2010 по 2015 год составил 6 018 481 сом, в долларовом эквиваленте - 111,2 тысячи долларов.

А расходы президента за этот период составили 34 млн сомов (448 тыс. долларов).

Доходы супруги Атамбаева составили 33 млн 371 тыс. сомов, в переводе на доллары - 580,6 тысячи. Сводные данные по ее расходам не производились.

Также он предоставил информацию об акционерах ОАО "Кыргызавтомаш" за период с 1999 по 2017 год.