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Текебаев рассказал о доходах президента Атамбаева и его супруги

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354881_te...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408417-ru.html

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6 февраля 2017, 16:10       Комментарии

Лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев рассказал о доходах и расходах президента Алмазбека Атамбева.
Сегодня, 6 февраля, на пресс-конференции он рассказал также и о доходах его жены.
Согласно сводным данным, доход президента с 2010 по 2015 год составил 6 018 481 сом, в долларовом эквиваленте - 111,2 тысячи долларов.
А расходы президента за этот период составили 34 млн сомов (448 тыс. долларов).
Доходы супруги Атамбаева составили 33 млн 371 тыс. сомов, в переводе на доллары - 580,6 тысячи. Сводные данные по ее расходам не производились.
Также он предоставил информацию об акционерах ОАО "Кыргызавтомаш" за период с 1999 по 2017 год.

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