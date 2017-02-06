Премьер С.Жээнбеков обсудил с главой Госслужбы миграции вопросы трудовых мигрантов

6 февраля 2017, 15:57 Комментарии

Бишкек, 6 февраля /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял председателя Государственной службы миграции при правительстве КР Медетбека Айдаралиева. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

М.Айдаралиев рассказал о текущей деятельности, ближайших планах и задачах, стоящих перед ведомством, основных вопросах внешней и внутренней миграции.

Премьер-министр подчеркнул необходимость ведения работы по защите прав и улучшению положения трудовых мигрантов в тесном взаимодействии с другими соответствующими министерствами и ведомствами страны, диаспорами соотечественников за рубежом.

Глава Правительства поручил продолжить активную работу по выводу граждан страны из списков лиц, въезд которым на территорию Российской Федерации запрещен.

Как отметил М.Айдаралиев, на сегодняшний день проведен детальный анализ деятельности Госслужбы миграции, с целью совершенствования законодательной базы, определения дальнейших приоритетов деятельности ведомства, и улучшения положения отечественных трудовых мигрантов. В этих целях также проведен ряд встреч с трудовыми мигрантами, представителями кыргызских диаспор в странах ближнего зарубежья.

По данным председателя Государственной службы миграции КР, на сегодняшний день одной из главных проблем соотечественников, работающих за рубежом, является отсутствие информированности о правах трудовых мигрантов и миграционном законодательстве.

В этих целях Госслужбой миграции ведется работа над созданием информационного справочника, включающего в себя всю необходимую информацию о правах и положении трудовых мигрантов.

Помимо этого, до 10 марта 2017 года в международных аэропортах "Манас" и "Ош", на железнодорожных и автовокзалах страны будут установлены терминалы "Информационный киоск по вопросам миграции", где выезжающие за рубеж соотечественники смогут получить всю необходимую для них информацию. В том числе о законодательной базе, регулирующей внутреннюю и внешнюю миграцию и положении трудовых мигрантов в рамках членства страны в ЕАЭС.

"На сегодняшний день в России - более 600 тысяч трудовых мигрантов, в Казахстане – более 110 тысяч наших соотечественников, работающих там. Ведомством ведется работа по улучшению социального положения и условий пребывания трудовых мигрантов за рубежом. Также необходимо отметить, что в рамках ЕАЭС внедрена система медицинского страхования трудовых мигрантов, что позволит облегчить доступ трудовых мигрантов из Кыргызстана к медицинским услугам в странах ЕАЭС", - отметил М.Айдаралиев.

Как он подчеркнул, кыргызской стороной завершена работа по совершенствованию законодательной базы по пенсионному обеспечению трудовых мигрантов на пространстве ЕАЭС.

Председатель Госслужбы миграции также проинформировал, что ведется работа по выводу граждан Кыргызстана из "черного списка" Федеральной службы миграции Российской Федерации.

Из 110 тысяч соотечественников, находящихся в "черных списках" 43 тысячи граждан, в скором времени будут выведены из списка.