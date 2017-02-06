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Арзыбек Кожошев: "До апреля 2017 года Кыргызстан намерен улучшить свои позиции в рейтинге "Doing Business""

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/arzybek-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408414-ru.html

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6 февраля 2017, 16:04       Комментарии

Бишкек, 6 января /Салтанат Абдраева – Кабар/. До апреля 2017 года Кыргызстан намерен улучшить свои позиции в рейтинге "Doing Business", сообщил сегодня на заседании коллегии министр экономики Арзыбек Кожошев.
Как он отметил, была поставлена задача по улучшению показателей в международных рейтингах. "В рейтинге "Doing Business" Кыргызстан в прошлом году занял 75 место из 170 стран мира. Перед нами стоит цель войти в топ 50 этого рейтинга. И мы планируем уже в апреле текущего года значительно улучшить наши позиции", - сказал министр и отметил, что страна намерена улучшить свои показатели по всем направлениям рейтинга.
Напомним, в 2015 году Кыргызстан занял 75 место из 190 стран мира. Эксперты отметили ухудшение по 9 показателям: регистрация предприятия, получение разрешения на строительство, подключение к системе электроснабжения, регистрация собственности, получение кредитов, защита инвесторов, налогообложение.

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