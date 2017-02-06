В Чуйской области мужчина пытался задушить 8-ленюю девочку, которая стала свидетелем кражи

6 февраля 2017, 16:07 Комментарии

Бишкек, 6 февраля /Кабар/. В Московском районе Чуйской области задержан 42-летний мужчина по подозрению в покушении на убийство 8-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В дежурную часть Московского РОВД поступило сообщение о том, что в одном из домов в селе Петровка малознакомый мужчина по имени Рыспек пытался задушить 8-летнего ребенка.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Московского РОВД был установлен и задержан подозреваемый в данном преступлении. Им оказался 42-летний М.Р.

Выяснилось, что девочка игралась во дворе дома. Когда она зашла домой, то увидела знакомого соседа, который воровал деньги из копилки ее родителей. Мужчина, по предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался задушить девочку из-за того, что та стала свидетелем кражи. Спасти ребенка удалось только благодаря тому, что в дом вошел отец и попытался остановить преступника.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 94 УПК КР. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 28-97 (Покушения на убийство) УК КР.