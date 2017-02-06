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В Чуйской области мужчина пытался задушить 8-ленюю девочку, которая стала свидетелем кражи

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-chuisko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408413-ru.html

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6 февраля 2017, 16:07       Комментарии

Бишкек, 6 февраля /Кабар/. В Московском районе Чуйской области задержан 42-летний мужчина по подозрению в покушении на убийство 8-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
В дежурную часть Московского РОВД поступило сообщение о том, что в одном из домов в селе Петровка малознакомый мужчина по имени Рыспек пытался задушить 8-летнего ребенка.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Московского РОВД был установлен и задержан подозреваемый в данном преступлении. Им оказался 42-летний М.Р.
Выяснилось, что девочка игралась во дворе дома. Когда она зашла домой, то увидела знакомого соседа, который воровал деньги из копилки ее родителей. Мужчина, по предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался задушить девочку из-за того, что та стала свидетелем кражи. Спасти ребенка удалось только благодаря тому, что в дом вошел отец и попытался остановить преступника.
Подозреваемый задержан в порядке статьи 94 УПК КР. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 28-97 (Покушения на убийство) УК КР.

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