На спецсчет МЧС КР поступило более 69 млн сомов для пострадавших при авиакатастрофе под Бишкеком

6 февраля 2017, 16:16 Комментарии

Бишкек, 6 февраля /Кабар/. По состоянию на 15:00 6 февраля 2017 года, на специальный счет МЧС КР поступило 69 млн 298 тыс 923 сомов 61 тыйын.

Как сообщает пресс-служба МЧС КР, все желающие физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь по следующим нижеуказанным реквизитам:

Счет номер 4407012100007868

Банк Центральное казначейство МФ КР

БИК 440001

Код платежа 14238900

г.Ош, ул.,Моминова 11

ОКПО 22710535

ИНН 00103200110150

Код УГНС 032 по г.Ош

Ответственным лицом по спецсчету от МЧС КР является сотрудница Управления финансов, бухгалтерского учета и отчетности Сарбашева Динара Саймудиновна.