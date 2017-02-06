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На спецсчет МЧС КР поступило более 69 млн сомов для пострадавших при авиакатастрофе под Бишкеком

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/na-spetcs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408412-ru.html

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6 февраля 2017, 16:16       Комментарии

Бишкек, 6 февраля /Кабар/. По состоянию на 15:00 6 февраля 2017 года, на специальный счет МЧС КР поступило 69 млн 298 тыс 923 сомов 61 тыйын.
Как сообщает пресс-служба МЧС КР, все желающие физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь по следующим нижеуказанным реквизитам:
Счет номер 4407012100007868
Банк Центральное казначейство МФ КР
БИК 440001
Код платежа 14238900
г.Ош, ул.,Моминова 11
ОКПО 22710535
ИНН 00103200110150
Код УГНС 032 по г.Ош
Ответственным лицом по спецсчету от МЧС КР является сотрудница Управления финансов, бухгалтерского учета и отчетности Сарбашева Динара Саймудиновна.

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