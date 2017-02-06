Шерипова: за два дня горы обстреляли 74 раза с целью спуска лавин

6 февраля 2017, 15:54 Комментарии

По ее словам, обстреливаются опасные участки трасс Бишкек - Ош, Казарман - Актал-Чат, Арал - Мин-Куш, Мырзаке - Кара-Кульджа - Алайкуу, Ала-Бука - Каныш-Кыя и Красная Горка - Акташ.

"Всего за два дня произведены 74 выстрела, спущено более 499 тысяч кубометров снежных масс. Обстрел проводится с привлечением артиллерийских расчетов Генштаба КР", - сказала Шерипова.

Она отметила, что спуск лавин продлится до 10 февраля. Пресс-секретарь предупредила, что передвижение автотранспорта во время обстрела временно приостанавливают. Полностью дороги не закрывают, заключила она.