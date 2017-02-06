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Шерипова: за два дня горы обстреляли 74 раза с целью спуска лавин

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Radio/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408411-ru.html

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На горных участках автодорог Кыргызстана за 2 дня спустили 499,3 тыс. кубометров снега

Принудительный спуск лавин на дороге Бишкек – Ош продлится до 10 февраля

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МЧС принудительно спускает снежные лавины на участках автодороги Бишкек—Ош

МЧС КР предупреждает о начале принудительного спуска снежных лавин с 4 февраля

6 февраля 2017, 15:54       Комментарии

По ее словам, обстреливаются опасные участки трасс Бишкек - Ош, Казарман - Актал-Чат, Арал - Мин-Куш, Мырзаке - Кара-Кульджа - Алайкуу, Ала-Бука - Каныш-Кыя и Красная Горка - Акташ.
"Всего за два дня произведены 74 выстрела, спущено более 499 тысяч кубометров снежных масс. Обстрел проводится с привлечением артиллерийских расчетов Генштаба КР", - сказала Шерипова.
Она отметила, что спуск лавин продлится до 10 февраля. Пресс-секретарь предупредила, что передвижение автотранспорта во время обстрела временно приостанавливают. Полностью дороги не закрывают, заключила она.

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