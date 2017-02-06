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Эксперт: Кодекс о проступках решит проблему перенаселенности тюрем в КР

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Radio/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408410-ru.html

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Подписан Кодекс Кыргызской Республики о проступках

6 февраля 2017, 16:10       Комментарии

Кодекс был подписан Алмазбеком Атамбаевым 3 февраля. Он предусматривает ответственность за деяния, степень опасности которых ниже, чем в случае преступлений (хотя они могут "граничить").
В кодексе дается определение проступка - это может быть действие или бездействие, причиняющее вред или создающее угрозу причинения вреда личности, обществу либо государству.
По словам Летовой, разработчики нового документа определяют проступки как деяния, за которые обязательно нужно наказывать, но не лишать человека свободы. В качестве примера она привела мелкие кражи, за которые сейчас предусмотрено от трех до пяти лет заключения.
"Например, школьник украл телефон стоимостью 5 тысяч сомов, а ему за это дают три года тюрьмы. Всем известно, что, попадая в места лишения свободы, человек "ломается". Поэтому решено не наказывать за такие мелкие деяния лишением свободы", - рассказала разработчик.
Она отметила, что с 2019 года лишение свободы в стране будет предусматривать лишь Уголовный кодекс, из которого исключат некоторые статьи: мелкое мошенничество, хулиганство, мелкое воровство и другие. За эти деяния будут наказывать денежным штрафом и принудительным трудом согласно Кодексу о проступках сообщила Летова.

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