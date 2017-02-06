И.о. глав ГУБОП и ГУУР МВД остаются заместители Азамат Ногойбаев и Абдраим Джумашаев

6 февраля 2017, 15:48 Комментарии

Исполняющими обязанности главы Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП), а также главы Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД пока остаются заместители. Как стало известно АКИpress 6 февраля, и.о. начальника ГУБОП является Азамат Ногойбаев, и.о. начальника ГУУР - Абдраим Джумашаев.

Ранее пресс-служба МВД сообщала, что по итогам коллегии МВД о деятельности за 2016 год "за серьезные недостатки в организации оперативно-служебной деятельности вверенных подразделений" были освобождены от занимаемых должностей ряд начальников главных управлений и управлений МВД Кыргызской Республики.

По данным источников, отстранены глава ГУБОП Каниметов Мирлан Дотанович и глава ГУУР Ботобаев Адильбек Айдарбекович.