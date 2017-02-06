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Люди боятся "айфонов". Начали покупать кнопочные телефоны, - депутат о "Синем ките"

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408408-ru.html

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6 февраля 2017, 15:30       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков (СДПК) предлагает коллегам обсудить игру "Синий кит", которая толкает детей на самоубийство.
Как сказал он 6 февраля на заседании Комитета ЖК по социальным вопросам, образования, науке, культуре и здравоохранения, надо обратить особое внимание на данный вопрос.
Он напомнил о фактах совершения суицидов несовершеннолетними, покончивших жизнью, спрыгнув с высотных зданий.
"Одну удалось спасти, ее сняли с крыши. Люди боятся "айфонов". Начали покупать кнопочные телефоны. В ЦУМе очередь", - отметил парламентарий.
В свою очередь Айсулуу Мамашова ("Ата Мекен") поблагодарила министра образования Гульмиру Кудайбердиеву за быструю реакцию на публикации. "Хорошо среагировали. Родители сейчас мало уделяют внимания на своих детей. Работу в школах проводят учителя. Дети жалуются на повышенное внимание со стороны учителей", - добавила парламентарий.

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