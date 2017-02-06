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На горных участках автодорог Кыргызстана за 2 дня спустили 499,3 тыс. кубометров снега

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408407-ru.html

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6 февраля 2017, 15:49       Комментарии

На горных участках автодорог Кыргызстана продолжается принудительный спуск снежных лавин. За 2 дня произведены 74 выстрела, спущено 499,3 тыс. кубометров снега. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР. По ее данным, 4 февраля на 132-133-135 км автодороги Бишкек-Ош прошли мероприятия по принудительному спуску лавин.
Оперативная группа МЧС произвела 12 выстрелов, общий объем сошедшей лавины составил 38 тыс. кубометров.
5 февраля в Жайылском районе на 198 км автодороги Бишкек-Ош было произведено 8 выстрелов, в результате сошла лавина объемом 7 тыс. кубометров.
В этот же день были проведены мероприятия по принудительному спуску лавин на 222-223-226 км автодороги Бишкек-Ош (Токтогульский район Жалал-Абадской области). В результате произведено 34 выстрела, общий объем сошедшего снега составил 445 тыс. кубометров.
На 74-75 км автодороги Ала-Бука-Жаны-Базар-Кировка (перевал Чапчыма) было произведено 20 выстрелов, общий объем сошедшей лавины составил 9300 кубометров.
Основная цель мероприятий заключается в разгрузке снежной массы на очагах лавиноопасных участков.
"Мероприятия по принудительному спуску снежных лавин на автодорогах Бишкек-Ош, Казарман-Актал-Чат, Арал-Миң-Куш, Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу, Ала-Бука-Каныш-Кыя и Красная Горка-Акташ проводятся под координацией оперативной группы МЧС КР с привлечением артиллерийских расчетов Генерального штаба Вооруженных сил КР, в сопровождении сотрудников милиции МВД КР для перекрытия движения автотранспорта, бригады скорой медицинской помощи от МЗ КР, спецтехники от Министерства транспорта и дорог КР", - говорится в сообщении.
МЧС КР предупреждает, что передвижение автомашин временно будет приостановлено - временное ограничение движения будет введено только во время проведения принудительного спуска снежной массы на лавиноопасных участках. Полностью автотрассы закрываться не будут.
Мероприятия по спуску лавин продлятся до 10 февраля.

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