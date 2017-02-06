В Чуйской области мужчина пытался задушить 8-летнего ребенка

6 февраля 2017, 15:39 Комментарии

В дежурную часть Московского РОВД поступило сообщение о том, что в одном из домов, в селе Петровка малознакомый Рыспек пытался задушить 8-летнего ребенка, сообщает пресс-служба МВД.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан подозреваемый, им оказался 42-летний М.Р.

"Выяснилось, что ребенок играл во дворе дома, а когда зашел домой, увидел, как сосед ворует деньги из копилки родителей. Мужчина, по предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался задушить девочку из-за того, что та стала свидетелем кражи. И только благодаря вовремя вернувшемуся отцу удалось спасти ребенка. Подозреваемый задержан, по факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство" УК КР", – говорится в сообщении.