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В Чуйской области мужчина пытался задушить 8-летнего ребенка

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-chuj...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408405-ru.html

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6 февраля 2017, 15:39       Комментарии

В дежурную часть Московского РОВД поступило сообщение о том, что в одном из домов, в селе Петровка малознакомый Рыспек пытался задушить 8-летнего ребенка, сообщает пресс-служба МВД.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан подозреваемый, им оказался 42-летний М.Р.
"Выяснилось, что ребенок играл во дворе дома, а когда зашел домой, увидел, как сосед ворует деньги из копилки родителей. Мужчина, по предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался задушить девочку из-за того, что та стала свидетелем кражи. И только благодаря вовремя вернувшемуся отцу удалось спасти ребенка. Подозреваемый задержан, по факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство" УК КР", – говорится в сообщении.

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