На юге Кыргызстана более 20 зданий построены вблизи аэродромов

6 февраля 2017, 15:52 Комментарии

Кыргызской транспортной прокуратурой проведена проверка законности строительства жилых и нежилых помещений, сооружений, расположенных вблизи территории взлетно-посадочной полосы аэродромов республики, сообщают в пресс-службе Генпрокуратуры.

Проверкой установлено, что вблизи взлетно-посадочной полосы аэродромов "Баткен" и "Джалал-Абад", в нарушение требований действующего законодательства КР, органами местного самоуправления выделены земельные участки для строительства индивидуальных жилых и нежилых помещений. На данных участках выявлено строительство более 20 зданий.

"По результатам проверки 1 февраля 2017 года транспортной прокуратурой внесено предписание в Госэкотехинспекцию по Баткенской области. Данный акт прокурорского реагирования вынесен в целях обеспечения безопасности полетов воздушными судами на аэродроме "Баткен" и принятию мер в пределах своей компетенции по переносу или сносу незаконно построенных помещений. Установлено, что аэродромы "Баткен" и "Джалал-Абад", хотя они функционируют с 1970 года, до настоящего времени не внесены в генпланы этих городов. По этому поводу прокуратурой внесены предписания в соответствующие госорганы о принятии мер по устранению нарушений требований земельных и градостроительных законодательств. При этом поставлены вопросы о включении названных аэродромов и планируемое расширение аэропортов с удлинением взлетно-посадочной полосы в генпланы вышеуказанных городов", – говорится в сообщении.

В настоящее время Кыргызской транспортной прокуратурой работа в данном направлении продолжается, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования.

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