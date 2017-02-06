Текебаев задался вопросом: На какие средства Атамбаев строит дом стоимостью $5-6 млн?

6 февраля 2017, 15:53 Комментарии

Лидер фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев в ходе пресс-конференции заявил, что прежде чем говорить о доходах главы государства Алмазбека Атамбаева долго думал, ведь "считать чужие деньги не дело мужчины".

"Я все же решил обнародовать данные, так как он не просто гражданин Кыргызстана, он все-таки глава государства и каждое его слово – это достояние общественности. Он весь прошлый год говорил, что он сказочно богат и говорил об этом даже на мировой арене. И еще намекая на меня, заявлял, что человек, которого всегда обеспечивала жена, после 2010 года стал мультимиллионером и эти слова весь год прокручивает государственные телеканалы. Но если посмотреть на декларации Атамбаева и его жены, то не только меня одного обеспечивает жена", − сказал он.

Текебаев представил декларации президента Алмазбека Атамбаева за последние 6 лет. По его словам, доходы президента за период с 2010 по 2015 годы составили 6 млн сомов, доходы его супруги – 32,3 млн сомов. Что касается расходов, то они составили 34 млн сомов.

"У Албека (Албек Ибрагимов – мэр Бишкека) нет совести, он, оказывается, все у них забрал, продав им участок в Кой-Таше. При этом глава государства последние 6 лет находится на полном обеспечении государства. И возникает вопрос: на какие средства Атамбаев строит дом стоимость по подсчетам экспертов $5-6 млн. Аппарат президента говорит, что строится он на собственные средства президента, но как видно из официальных данных, у него нет таких доходов", − отметил депутат.