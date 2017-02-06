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В Бишкеке учредили общественный благотворительный фонд "Апаке"

 

Фотографии: kabar.kg

          

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408401-ru.html

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6 февраля 2017, 15:29       Комментарии

Бишкек, 6 февраля /Роман Гайнанов - Кабар/. В Бишкеке состоялась торжественная церемония учреждения общественного фонда "Апаке", на балансе которого будет стоять линейный ускоритель для онкобольных.
По словам исполнительного директора ОФ "Помогать легко" Динары Аляевой, создание фонда - хороший прорыв в поддержке нуждающихся. "Совсем скоро мы получим линейный ускоритель, благодаря поддержке наших меценатов в лице генерального директора компании Мол Булак Бабура Тольбаева. По планам он должен быть доставлен в этом году, сейчас идут активные переговоры по этому вопросу. Общественный фонд будет действовать по семи основным направлениям и собирать средства по принципу краудфаундинга. На балансе этого фонда будет Линейный ускоритель", - сказала она.
Общественный фонд "Апаке" - это добровольное некоммерческое объединение гражданских активистов, представителей бизнес-структур и частных предпринимателей, которые намерены обеспечивать и контролировать сбор средств и их дальнейшее использование согласно семи основным направлениям: здравоохранение, образование, здоровое общественное питание, материнство и детство, спорт, культура и искусство, поддержка ЛОВЗ.

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