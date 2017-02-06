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МАК: работа на месте крушения Boeing 747 в Дача СУ завершена

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408398-ru.html

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6 февраля 2017, 15:28       Комментарии

БИШКЕК, 6 фев - Sputnik. Комиссия по расследованию авиационного происшествия с самолетом Boeing 747 в поселке Дача СУ завершила работу на месте катастрофы, сообщает Межгосударственный авиационный комитет (МАК) СНГ.
В ходе полевого этапа расследования с применением беспилотного летательного аппарата составлена схема места авиапроисшествия (кроки). Члены комиссии совместно с представителями США и Турции осмотрели элементы конструкции лайнера, проанализировали их повреждения и отобрали необходимые агрегаты для проведения исследований, отметили в МАК.
"Элементы конструкции самолета убраны с места происшествия и складированы на территории аэропорта "Манас". Завершен анализ метеорологической информации. Составлена программа облета радиотехнической системы посадки, установленной на аэродроме", - говорится в сообщении.
Комиссия продолжает анализ данных параметрического (FDR) и звукового (CVR) регистраторов, данных радиолокационного обзора, переговоров по линии "экипаж - диспетчер". Завершается выписка (транскрипция) внутрикабинных переговоров экипажа. Также изучается летная и техническая документация, относящаяся к авиационному происшествию, анализируются действия экипажа.
Проводится оценка действий аварийно-спасательных команд. Работа комиссии ведется в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой IKAO в тесном сотрудничестве со всеми сторонами, вовлеченными в расследование.
16 января около 7.30 на поселок Дача СУ упал грузовой Boeing 747, принадлежавший турецкой компании АСТ. Погибли 39 человек - 35 местных жителей и четыре члена экипажа, 15 пострадали. Расследованием происшествия занимаются специалисты Межгосударственного авиационного комитета. Ранее сообщалось, что несколько пострадавших уже выписаны из больницы.
Как живется в Дача СУ после авиакатастрофы, смотрите в видео Sputnik Кыргызстан>>

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