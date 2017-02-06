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Минобразования наряду с аттестацией учителей планирует проводить оценку директоров школ и заведующих детсадов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408396-ru.html

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Минобразования войдет в состав учредителей "Себата"

6 февраля 2017, 14:41       Комментарии

Министерство образования и науки наряду с аттестацией учителей школ планирует проводить аттестацию директоров. Об этом 6 февраля на заседании Комитета Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению сообщила глава ведомства Гульмира Кудайбердиева.
Депутат Аида Исмаилова ("Республика - Ата-Журт") сообщила, что жители Оша поднимают вопрос качества системы. "В том числе об учебниках. Количество есть, а качества нет. Ошибки внутри. Ими не пользуются. Заказывают сами. Будет ли реформа в системе образования?" - спросила она.
На что министр ответила, что все реформы должны быть направлены на качество.
"Квалифицированный учитель, качественный учебник, условия обучения, качественная система образования могут дать положительный эффект. Это долгосрочное мероприятие, которое может дать плоды через несколько лет. Сейчас разрабатывается оценка учителя. Только с 2011 года бюджет Минобразования вырос в более 2 раза. Сейчас он составляет 28 млрд сомов, не считая средств на капитальные вложения. Надо, чтобы система давала отдачу. Будет проводиться аттестация учителей. По итогам учителям будут присваиваться квалификационные категории. Кроме того, будет проводиться оценка директоров школ, руководителей и заведующих детсадов", - сказала Г.Кудайбердиева.

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