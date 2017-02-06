В школах регионов увеличивается количество учениц, носящих платок, - депутат

6 февраля 2017, 14:47 Комментарии

В школах регионов увеличивается количество учениц, носящих платок, сказала депутат Жогорку Кенеша Аида Исмаилова ("Республика - Ата-Журт") 6 февраля на заседании Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

Она спросила, обязательна ли школьная форма для учащихся.

Министр образования Гульмира Кудайбердиева ответила, что ведомство рекомендовало единую форму в 2015 году. "В целом школьная форма обязательна", - добавила она.

Парламентарий отметила, что рекомендация в некоторых школах не выполняется потому, что в школах нет контроля.