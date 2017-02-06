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Минобразования наряду с аттестацией учителей планирует проводить оценку директоров школ и заведующих детсадовМинобразования наряду с аттестацией учителей планирует проводить оценку директоров школ и заведующих детсадов

В школах регионов увеличивается количество учениц, носящих платок, - депутат

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408395-ru.html

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6 февраля 2017, 14:47       Комментарии

В школах регионов увеличивается количество учениц, носящих платок, сказала депутат Жогорку Кенеша Аида Исмаилова ("Республика - Ата-Журт") 6 февраля на заседании Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.
Она спросила, обязательна ли школьная форма для учащихся.
Министр образования Гульмира Кудайбердиева ответила, что ведомство рекомендовало единую форму в 2015 году. "В целом школьная форма обязательна", - добавила она.
Парламентарий отметила, что рекомендация в некоторых школах не выполняется потому, что в школах нет контроля.

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