Принудительный спуск лавин на дороге Бишкек – Ош продлится до 10 февраля

6 февраля 2017, 14:47 Комментарии

Накануне МЧС проведены мероприятия по принудительному спуску лавин на 132-133-135 км автодороги Бишкек – Ош, сообщает пресс-служба ведомства.

"Так, на 198 км автодороги Бишкек – Ош под артобстрелом сошла лавина объемом 7 тыс. м3. Проведены мероприятия по принудительному спуску лавин на 222-223-226 км автодороги, общий объем сошедшей лавины составил 445 тыс. м3. Всего за 2 дня произведено 74 выстрела, спущено 499 тыс. 300 м3 снежных лавин. Мероприятия по принудительному спуску снежных лавин на дорогах Бишкек –Ош, Казарман – Актал – Чат, Арал – Миң-Куш, Мырзаке – Кара-Кулжа – Алайкуу, Ала-Бука – Каныш-Кыя и Красная Горка – Акташ проводятся под координацией оперативной группы МЧС с привлечением артиллерийских расчетов Генштаба, в сопровождении сотрудников МВД КР для перекрытия движения автотранспорта, бригады скорой медицинской помощи от МЗ КР, спецтехники от Министерства транспорта и дорог КР", – говорится в сообщении.

Спуск лавин продлится до 10 февраля.