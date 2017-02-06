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Принудительный спуск лавин на дороге Бишкек – Ош продлится до 10 февраля

Источник:
http://knews.kg/2017/02/prinud...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408394-ru.html

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6 февраля 2017, 14:47       Комментарии

Накануне МЧС проведены мероприятия по принудительному спуску лавин на 132-133-135 км автодороги Бишкек – Ош, сообщает пресс-служба ведомства.
"Так, на 198 км автодороги Бишкек – Ош под артобстрелом сошла лавина объемом 7 тыс. м3. Проведены мероприятия по принудительному спуску лавин на 222-223-226 км автодороги, общий объем сошедшей лавины составил 445 тыс. м3. Всего за 2 дня произведено 74 выстрела, спущено 499 тыс. 300 м3 снежных лавин. Мероприятия по принудительному спуску снежных лавин на дорогах Бишкек –Ош, Казарман – Актал – Чат, Арал – Миң-Куш, Мырзаке – Кара-Кулжа – Алайкуу, Ала-Бука – Каныш-Кыя и Красная Горка – Акташ проводятся под координацией оперативной группы МЧС с привлечением артиллерийских расчетов Генштаба, в сопровождении сотрудников МВД КР для перекрытия движения автотранспорта, бригады скорой медицинской помощи от МЗ КР, спецтехники от Министерства транспорта и дорог КР", – говорится в сообщении.
Спуск лавин продлится до 10 февраля.

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