Президент подписал новый Уголовно-процессуальный кодекс

6 февраля 2017, 14:41 Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал новый Уголовно-процессуальный кодекс. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что концепция принятого УПК КР направлена на решение ряда фундаментальных проблем уголовного судопроизводства:

<li> Переформатирование стадии возбуждения уголовного дела, которое в рамках досудебного производства начинается с момента регистрации в Едином реестре заявления (сообщения) о преступлениях и проступках.

</li> "Следствие по уголовным делам и производство по делам о проступках, обозначенные в проекте единым термином "досудебное производство", рассматриваются лишь как формы единого процесса. Все процессуальные действия могут совершаться лишь после начала уголовного производства по делу.

Таким образом, в правоохранительных органах требуется создание и ведение Единого реестра преступлений и проступков и оборудование этих органов техническими средствами для фиксирования уголовного производства. В итоге мы получаем унификацию органов дознания и следствия в рамках нового "досудебного производства" с одновременным расширением судебного контроля над деятельностью органов его осуществляющих", – говорится в сообщении.

<li> Придание процессуальной формы оперативно-розыскным действиям, производимым в рамках расследуемого уголовного дела. Отдельная глава УПК КР посвящена специальным (негласным) следственным действиям, под которыми понимается разновидность следственных действий, сведения о факте и методе их проведения, не подлежащие разглашению. Специальные (негласные) следственные действия проводятся в случаях, если сведения о преступлении и лице, его совершившем, невозможно получить другим способом.

</li> <li> Придание уголовному процессу большей гибкости путем введения института "процессуальное соглашение". Если в действующем УПК имеется только упрощенный порядок производства в связи с согласием обвиняемого с предъявленным обвинением, то в новом УПК КР он включает в себя три вида процессуального соглашения:

</li> 1) процессуальное сотрудничество;

2) соглашение о признании вины;

3) соглашение о примирении сторон.

<li> В новом УПК КР кассационное производство отнесено к ведению Верховного суда Кыргызской Республики, где рассматривается дело в составе трех судей.

</li> <li> В УПК КР производство дел по вновь открывшимся обстоятельствам дополнено "новыми обстоятельствами".

</li> <li> Новеллой в УПК КР является раздел "Особый порядок уголовного судопроизводства", который включает в себя также такие новые институты, как "Особенности производства в отношении юридических лиц", "Особенности уголовного судопроизводства в отношении отдельных категорий лиц".

</li> <li> Следующим новым институтом уголовного судопроизводства является "Производство по делам о проступках". Данные положения разработаны в целях реализации норм нового Кодекса о проступках. В УПК закреплена процедура ведения производства по делам о проступках.

</li> <li> В УПК КР максимально отражена состязательная модель уголовного процесса с участием присяжных заседателей, где доказательствам не придается заранее установленная сила. Коллегия присяжных решает вопросы факта, а профессиональный судья определяет вид и меру наказания.

</li> <li> В УПК КР введено новое понятие "уведомление о подозрении". При наличии достаточных доказательств, дающих основания для подозрения лица в совершении преступления (проступка), следователь, орган дознания уведомляет лицо о подозрении и разъясняет ему права подозреваемого.

</li> <li> Начало судебного производства по уголовным делам дополнено новым этапом — предварительное слушание, который проводится по ходатайству сторон или по инициативе судьи при наличии: 1) ходатайства об исключении недопустимых доказательств; 2) оснований для возвращения дела прокурору (доследование); 3) оснований для приостановления или прекращения дела; 4) по делам об особо тяжких преступлениях; 5) для решения вопроса о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей.

</li> Отмечается, что в новый Кодекс вводится институт следственного судьи. Следственный судья – судья, применяющий меры, ограничивающие права и свободы подозреваемого, обвиняемого, осуществляющий судебный контроль за законностью процессуальных действий и решений уполномоченного должностного лица органа дознания, следователя, руководителя следственного подразделения, прокурора.

В новом УПК КР максимально уравниваются в правах стороны обвинения и защиты путем внедрения дополнительных процессуальных гарантий для подозреваемых и обвиняемых. К примеру, подозреваемый обеспечивается защитником с момента фактического (физического) задержания, а не с момента водворения в изолятор временного содержания (ИВС), будет иметь право при задержании на один телефонный разговор, требовать проверки законности и обоснованности задержания, а также право на медицинский осмотр и помощь врача после фактического задержания.

Обвиняемому предоставляется право заключать процессуальные соглашения. Защитник выбирается подозреваемым и обвиняемым из числа адвокатов.

Органы досудебного производства, прокурор и суд лишены процессуальных возможностей вмешиваться в выбор защитника и препятствовать его участию в деле. Также обеспечены процессуальные гарантии конфиденциальности общения защитника с подозреваемым, обвиняемым.

Приведены в соответствие с международными требованиями положения относительно подозреваемого и обвиняемого, которые уравнены в своем правовом статусе.

Также приведены в соответствие с международными требованиями и требованиями Конституции Кыргызской Республики положения УПК КР о перечне мер пресечения, их длительности, процедуры применения, порядка их обжалования и пересмотра.

Значительно расширены права защитника (адвоката). Так, защитник может депонировать доказательства, снимать копии документов из материалов дела. Обязанности защитника дополнены требованием о соблюдении правил профессиональной этики.

Большое внимание в проекте уделяется обеспечению безопасности участников уголовного судопроизводства.

Серьезной реформе подверглись главы о доказательствах и доказывании. Было пересмотрено определение доказательства. Источники доказательств дополнены показаниями эксперта. В качестве обстоятельств, подлежащих доказыванию, выступает виновность или невиновность, а не вина, как в действующем УПК КР.

Доказывание состоит из собирания, закрепления, исследования и оценки доказательств. Значительно расширены полномочия защитника в части собирания доказательств. В частности, ему дается право инициирования на договорной основе производства экспертизы.

Регламентируется использование научно-технических средств в процессе доказывания.

В аппарате президента отметили, что заложенные в принятом УПК КР новеллы требуют значительного изменения правового сознания сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих правоприменительную деятельность. Поэтому положения нового УПК КР потребуют много времени для ознакомления, переосмысления и переориентации. Необходимо подготовить нормативную правовую базу, определяющую организационные основы деятельности правоохранительных органов в уголовном судопроизводстве по новым правилам. Также нужно время для переобучения следователей, прокуроров, судей, адвокатов.

Новый Уголовно-процессуальный кодекс будет введен в действие с 1 января 2019 года.