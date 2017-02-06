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Боксер из Узбекистана стал лучшим на турнире памяти Дуйшенкула Шопокова

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354897_bo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408392-ru.html

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6 февраля 2017, 14:23       Комментарии

Определены лучшие в трех категориях 40-го юбилейного Международного турнира по боксу памяти Героя СССР Дуйшенкула Шопокова.
Так, лучшим боксером турнира признан мастер спорта международного класса Козимбек Мардонов из Узбекистана, который завоевал золото.
Отметим, в финальном поединке весовой категории до 75 кг он встретился с кыргызстанцем Ильязом Акматалиевым, которого победил досрочно.
Лучшим тренером признали Марата Сакеева из Чуйской области. Его двое учеников на этом турнире завоевали золотые медали - Омурбек Малабеков и Нурлан Кобашев.
Помимо этого, лучшим судьей стал казахстанец Айдамир Ералиев. Турнир обслуживали 28 рефери, среди которых 13 имеют международную категорию.
Напомним, вчера, 5 февраля, во Дворце спорта имени Кожомкула в Бишкеке завершился турнир по боксу памяти Героя СССР Дуйшенкула Шопокова. В этом году впервые приехали боксеры из пяти стран. До финала дошли 13 кыргызстанских боксеров, а медали разыгрывались в десяти весовых категориях. По итогам турнира хозяева ринга завоевали пять золотых медалей из десяти, по две награды высшей пробы у команд Узбекистана и КНР, и одно золото у Казахстана. Кроме того, кыргызстанцы взяли четыре серебряные и 10 бронзовых медалей
Отметим, за посильный вклад в развитие данного вида спорта руководство федерации бокса КР вручила подарки заслуженному тренеру СССР и Кыргызстана Геннадию Аноприеву, которому в этом году исполнилось 70 лет. Он воспитал множество боксеров в стране, в том числе и семикратного чемпиона мира среди профессионалов Орзубека Назарова.
Помимо этого, президент федерации вручил удостоверение юным боксерам страны, выполнившим нормативы мастера спорта Кыргызстана.

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