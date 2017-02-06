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Жители Полтавки обвиняют администрацию в махинациях с земельными участками

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354908_ji...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408391-ru.html

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6 февраля 2017, 14:30       Комментарии

Земля, предназначенная для выдачи фермерам в долевую собственность в селе Орто-Суу Полтавского айыл окмоту Жайыльского района, незаконно уходит с молотка в частные руки или сдается в аренду, заявляет житель населенного пункта Улан Табалдиев.
"Землю не выдают людям. Документы на участки у некоторых людей на руках, а на самом деле земли нет. Этими участками пользуются другие люди - взяли в аренду или каким-то способом администрация смогла их продать. Таким образом, земля пропала. Что касается лично моего вопроса, землю мне не выдают, так как меня и членов моей семьи в списках граждан, имеющих право на пользование земельной долей, нет", - жалуется Улан Табалдиев.
Примечательно, что в список получателей участка мужчина был включен, но потом документ исчез, добавляет Улан Табалдиев. Утерянный список начали искать в Госрегистре. Там объяснили, что в связи с возбуждением уголовного дела в отношении администрации Полтавского айыл окмоту список передали в прокуратуру. Но в надзорном ведомстве его также не оказалось, рассказывает мужчина.
"Мы в Госрегистре спрашивали исходящий номер документа, ведь этот список - государственный документ. Исходящего номера не было. Просто так в руки отдали, как какой-нибудь черновик. Таким образом, список пропал. Мы не знаем, где он сейчас. Без него мы не можем получить свою долевую землю", - подчеркивает Улан Табалдиев.
Некоторые сельчане предоставленными земельными участками не занимались, выгоднее было отдать их в аренду сельской управе, а взамен получать компенсацию товарами или продуктами. Житель села Шайлообек Бегалиев так и делал до 2002 года. Ежегодно в качестве своеобразных дивидендов получал от аыйл окмоту около тонны зерна. Но после все изменилось.
"Я заключил договор с айыл окмоту и получал за использованием моей долевой земли - 800 килограммов зерна. В 2002 году компенсацию мне выплачивать перестали. Сейчас я не могу доказать право собственности на этот участок. Дело в том, что в свидетельстве о земельном участке, на одной из страниц должен располагаться чертеж границ участка. Но когда мне вернули документ из сельской управы, этих страниц там не оказалось", - недоумевает Бегалиев.
Согласно земельному законодательству КР фермеры имеют право получение участка на долевых условиях. Различают три категории площади выдаваемых земельных участков в долевую собственность. Размер наделов зависит от стажа и места работы главы семьи. Первая категория - 1 гектар 15 соток. Вторая - 57 соток. Третья - 28 соток. Получить землю на условиях долевого участи в селе Орто-Суу не могут сегодня около 30 граждан, заключают сельчане.

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