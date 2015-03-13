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На автодорогах принудительно спущено около 1 млн кубометров снега – МЧС КР

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/na-avtodo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408389-ru.html

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6 февраля 2017, 14:30       Комментарии

Бишкек, 6 февраля /Кабар/. На автодорогах Кыргызстана принудительно спущено около 1 млн кубометров снега, сообщает пресс-служба МЧС КР.
По ее информации, 4 февраля 2017 года под руководством оперативной группы МЧС КР были проведены мероприятия по принудительному спуску лавин на 132-133-135 км автодороги Бишкек-Ош. В результате было произведено 12 выстрелов, общий объем сошедшей лавины составил 38 тыс кубометров.
5 февраля 2017 на 198 км (Чуйская область, Жайылский район) автодороги Бишкек-Ош был произведен 8 выстрелов, в результате сошла лавина объемом 7 тыс кубометров. В этот же день были проведены мероприятия по принудительному спуску лавин на 222-223-226 км автодороги Бишкек-Ош (Джалал-Абадская область, Токтогульский район).
В результате было произведено 34 выстрелов, общий объем сошедшей лавины составил 445 тыс кубометров.
Были проведены мероприятия по принудительному спуску лавин также на 74-75 км автодороги Ала-Бука-Жаны-Базар-Кировка, в перевале "Чапчыма". В результате было произведено 20 выстрелов, общий объем сошедшей лавины составил 9 тыс 300 кубометров. Всего за 2 дня произведены 74 выстрела, спущено 499 тыс 300 кубометров снежных лавин.
Основная цель мероприятия заключается в разгрузке снежной массы на очагах лавиноопасных участках.
Мероприятия по принудительному спуску снежных лавин на а/д Бишкек-Ош Казарман-Актал-Чат, Арал-Миң-Куш, Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу, Ала-Бука–Каныш-Кыя и Красная-Горка-Акташ проводятся под координацией оперативной группы МЧС КР с привлечением артиллерийских расчетов Генерального штаба Вооруженных сил КР, в сопровождении сотрудников милиции МВД КР для перекрытия движения автотранспорта, бригады скорой медицинской помощи от МЗ КР, спецтехники от Министерства транспорта и дорог КР.
МЧС КР предупреждает, что передвижение автомашин временно будет приостановлено, временное ограничение движения будет введено только во время проведения принудительного спуска снежной массы на лавиноопасных участках. Полностью автотрассы закрываться не будут.
Вышеуказанное мероприятие продлится до 10 февраля 2017 года. Данное мероприятие проводится согласно приказу премьер-министра КР - начальника Гражданской защиты КР.

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