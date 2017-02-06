По Кыргызстану сохранится ясная погода – прогноз погоды на 7 февраля

6 февраля 2017, 14:10 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 7 февраля. По сообщению Кыргызгидромета, по республике без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: -9...-14
днем: 0...+5
Таласская область
ночью: -10...-15
днем: -4...+1
Баткенская область
ночью: -4...-9
днем: -2...+3
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: -3...-8
днем: -2...+3
Иссык-Кульская область
ночью: -11...-16
днем: -3...+2
Нарынская область
ночью: -19...-24
днем: -7...-12
В Бишкеке без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -9...-11, максимальная температура воздуха днем +1...+3.