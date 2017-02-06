По Кыргызстану сохранится ясная погода – прогноз погоды на 7 февраля

6 февраля 2017, 14:10 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 7 февраля. По сообщению Кыргызгидромета, по республике без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: -9...-14

днем: 0...+5

Таласская область

ночью: -10...-15

днем: -4...+1

Баткенская область

ночью: -4...-9

днем: -2...+3

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: -3...-8

днем: -2...+3

Иссык-Кульская область

ночью: -11...-16

днем: -3...+2

Нарынская область

ночью: -19...-24

днем: -7...-12

В Бишкеке без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -9...-11, максимальная температура воздуха днем +1...+3.