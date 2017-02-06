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Недовольные высокими тарифами на электроэнергию нарынчане вышли на митинг

Источник:
http://knews.kg/2017/02/nedovo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408387-ru.html

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6 февраля 2017, 14:07       Комментарии

В Нарыне проходит митинг граждан, недовольных дороговизной электроэнергии. Возле администрации области собрались около 50 человек.
Участники акции требуют от властей пересмотреть тарифы на электричество. Они просят учесть климатические условия в регионе и установить тарифы в зимний период на уровне 77 тыйынов за киловатт и контролировать цены на уголь.
Ранее сообщалось, что в Нарынской области из-за холодной зимы цены на уголь резко повысились. Некоторые горожане вынуждены включать обогреватели в результате чего счет за электроэнергию доходит до 5 тысяч сомов в месяц.
В этом году морозы в области в ночное время доходят до -35… -38 градусов.
Напомним, по действующим тарифам, электроэнергия до 700 кВт/ч в месяц отпускается по 77 тыйынов. При превышении лимита тариф на электричество составляет 2,16 сома.

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