Русла рек Ала-Арча и Аламедин под пристальным вниманием коммунальщиков

6 февраля 2017, 13:58 Комментарии

Городские службы продолжают мониторинг русел рек Ала-Арча и Аламедин. Об этом сообщают в мэрии г. Бишкек.

По данным муниципального предприятия "Зеленстрой", в настоящее время в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций организовано постоянное наблюдение за проблемным участками, чтобы не образовались ледяные заторы. Для свободного пропуска воды производится ручная колка льда на гидротехнических сооружениях рек.

Параллельно МП "Зеленстрой" ведет очистку открытых коллекторно-дренажных сетей и санитарную обрезку деревьев.

Сейчас работы ведутся на улице Тоголока Молдо от улиц Щербакова до Саадаева.