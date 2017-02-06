Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4463 (+0.1334) 
Евро: 74.6131 (-0.3315) 
Золото: 39.00 $/гр (-0.35) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
ясно −3°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В ногу со временем. Медики обучились работе на новых реанимобиляхВ ногу со временем. Медики обучились работе на новых реанимобиляхВ 2017 году в бюджет заложено 190 млн сомов на строительство 4 новых ветеринарных лабораторий – К.ЖумакановВ 2017 году в бюджет заложено 190 млн сомов на строительство 4 новых ветеринарных лабораторий – К.Жумаканов

Русла рек Ала-Арча и Аламедин под пристальным вниманием коммунальщиков

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354920_ry...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408386-ru.html

Похожие новости

Жители с. Нижняя Ала-Арча на 5 дней останутся без газа

Внимание, лавиноопасно: МЧС просит отказаться от поездок через перевалы

Неделю не будет газа в селе Нижняя Ала-Арча

В некоторых районов с.Нижняя Ала-Арча 4 дня не будет газа

В селе Нижняя Ала-Арча на 5 дней отключат газ

6 февраля 2017, 13:58       Комментарии

Городские службы продолжают мониторинг русел рек Ала-Арча и Аламедин. Об этом сообщают в мэрии г. Бишкек.
По данным муниципального предприятия "Зеленстрой", в настоящее время в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций организовано постоянное наблюдение за проблемным участками, чтобы не образовались ледяные заторы. Для свободного пропуска воды производится ручная колка льда на гидротехнических сооружениях рек.
Параллельно МП "Зеленстрой" ведет очистку открытых коллекторно-дренажных сетей и санитарную обрезку деревьев.
Сейчас работы ведутся на улице Тоголока Молдо от улиц Щербакова до Саадаева.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум