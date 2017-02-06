Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4463 (+0.1334) 
Евро: 74.6131 (-0.3315) 
Золото: 39.00 $/гр (-0.35) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
ясно −3°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Недовольные высокими тарифами на электроэнергию нарынчане вышли на митингНедовольные высокими тарифами на электроэнергию нарынчане вышли на митингРусла рек Ала-Арча и Аламедин под пристальным вниманием коммунальщиковРусла рек Ала-Арча и Аламедин под пристальным вниманием коммунальщиков

В ногу со временем. Медики обучились работе на новых реанимобилях

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354919_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408385-ru.html

Похожие новости

Русла рек Ала-Арча и Аламедин под пристальным вниманием коммунальщиков

Панкратов: В 2016 году средняя заработная плата в КР составила 13 939 сомов

Пограничники Кыргызстана и Таджикистана будут совместно работать над локализацией конфликтных ситуаций на границе

Позиция КР в ЕАЭС станет сильной при стабильной работе власти и кабмина

Первая техническая миссия Евросоюза по ВСП+ начинает работу в Кыргызстане

6 февраля 2017, 14:01       Комментарии

Несмотря на то что еще летом прошлого года в рамках программы "Ден Соолук" в Кыргызстан поступило 8 новых реанимобилей общей стоимостью 1 миллион 100 тысяч долларов США, использовалась техника только как транспорт - не было специалистов, знакомых с работой специального оборудования. В течение последней недели в Бишкеке прошло обучение специалистов Министерства здравоохранения, которые освоили навыки работы с новой техникой.
"Будьте спокойны, на страже здоровья беременных и новорожденных в Кыргызстане теперь вот такие реанимобили. В машинах даже установлен аппарат искусственной вентиляции лёгких", - поделилась информацией на своей странице в социальных сетях консультант Минздрава КР Елена Баялинова.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум