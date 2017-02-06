Факт передачи денег врачу НЦО Асель Бейшеновой не подтвердился

6 февраля 2017, 14:08 Комментарии

Правоохранительные органы не подтвердили факт передачи $4 тысяч врачу-онкогинекологу Асель Бейшеновой и не будут возбуждать уголовное дело по заявлению дочери пациентки Национального центра онкологии (НЦО), которая якобы отдала ей эти деньги.

Напомним, в редакцию "ВБ" пришло анонимное обращение, подписанное К.Теребековой, которое она написала на имя президента, министра здравоохранения, генерального прокурора, главу ГКНБ и директора НЦО. В документе девушка просит власти страны помочь ей вернуть $4 тысячи за химиотерапию и операцию для ее матери, которая так и не прошла курс лечения. По ее словам, врач Асель Бейшенова рекомендовала сделать операцию и пройти химиотерапию в Москве, обещала все организовать и назвала стоимость - $4 тысячи. Девушка собрала всю сумму и передала врачу. Однако позже та сказала, что цена увеличилась и отказалась возвращать внесенную ранее оплату.

Накануне Министерство здравоохранения создало комиссию, которая выяснила, что Теребекова К.М. в 2016 году за медицинской помощью в НЦО не обращалась и на учете не состоит.

Проверку по данному делу также провело УВД Октябрьского района. Она подтвердила, что Теребекова не состоит на учете в НЦО и амбулаторной карты на такое имя не существует. Кроме того, выяснилось, что по указанному в заявлении адресу: Ошская область, Араванский район, село Ленина, ул. Кудайбердиева, 75 - Теребековы не проживают.

"Таким образом, указанное заявление является анонимным и согласно статье 8 пункт 9 Закона о рассмотрении и обращении граждан анонимные заявления не подлежат рассмотрению", - говорится в постановлении УВД об отказе в возбуждении уголовного дела.