Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4463 (+0.1334) 
Евро: 74.6131 (-0.3315) 
Золото: 39.00 $/гр (-0.35) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
ясно −3°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

По Кыргызстану сохранится ясная погода – прогноз погоды на 7 февраляПо Кыргызстану сохранится ясная погода – прогноз погоды на 7 февраляНедовольные высокими тарифами на электроэнергию нарынчане вышли на митингНедовольные высокими тарифами на электроэнергию нарынчане вышли на митинг

Факт передачи денег врачу НЦО Асель Бейшеновой не подтвердился

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354918_fa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408384-ru.html

Похожие новости

Минздрав создал комиссию по факту передачи денег за лечение врачу НЦО

Наблюдатели ОБСЕ подтвердили гибель мирных жителей при обстрелах в Донбассе

Суд обязал Google передавать властям США письма с иностранных серверов

В министерстве здравоохранения прошла передача холодильного оборудования для хранения инсулинов

В рамках реформы правоохранительных органов ГСБЭП было передано 76 сотрудников

6 февраля 2017, 14:08       Комментарии

Правоохранительные органы не подтвердили факт передачи $4 тысяч врачу-онкогинекологу Асель Бейшеновой и не будут возбуждать уголовное дело по заявлению дочери пациентки Национального центра онкологии (НЦО), которая якобы отдала ей эти деньги.
Напомним, в редакцию "ВБ" пришло анонимное обращение, подписанное К.Теребековой, которое она написала на имя президента, министра здравоохранения, генерального прокурора, главу ГКНБ и директора НЦО. В документе девушка просит власти страны помочь ей вернуть $4 тысячи за химиотерапию и операцию для ее матери, которая так и не прошла курс лечения. По ее словам, врач Асель Бейшенова рекомендовала сделать операцию и пройти химиотерапию в Москве, обещала все организовать и назвала стоимость - $4 тысячи. Девушка собрала всю сумму и передала врачу. Однако позже та сказала, что цена увеличилась и отказалась возвращать внесенную ранее оплату.
Накануне Министерство здравоохранения создало комиссию, которая выяснила, что Теребекова К.М. в 2016 году за медицинской помощью в НЦО не обращалась и на учете не состоит.
Проверку по данному делу также провело УВД Октябрьского района. Она подтвердила, что Теребекова не состоит на учете в НЦО и амбулаторной карты на такое имя не существует. Кроме того, выяснилось, что по указанному в заявлении адресу: Ошская область, Араванский район, село Ленина, ул. Кудайбердиева, 75 - Теребековы не проживают.
"Таким образом, указанное заявление является анонимным и согласно статье 8 пункт 9 Закона о рассмотрении и обращении граждан анонимные заявления не подлежат рассмотрению", - говорится в постановлении УВД об отказе в возбуждении уголовного дела.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум