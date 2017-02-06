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Боксер из Узбекистана стал лучшим на турнире памяти Дуйшенкула ШопоковаБоксер из Узбекистана стал лучшим на турнире памяти Дуйшенкула ШопоковаМитингующие в Нарыне потребовали снизить тарифы на электроэнергиюМитингующие в Нарыне потребовали снизить тарифы на электроэнергию

В Нарыне митингуют недовольные высокими тарифами на электроэнергию

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354922_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408383-ru.html

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6 февраля 2017, 14:14       Комментарии

В Нарыне проходит митинг граждан, недовольных дороговизной электроэнергии. Возле администрации области собрались около 50 человек.
Участники акции требуют от властей пересмотреть тарифы на электричество. Они просят учесть климатические условия в регионе и установить тарифы в зимний период на уровне 77 тыйынов за киловатт и контролировать цены на уголь.
Ранее сообщалось, что в Нарынской области из-за холодной зимы цены на уголь резко повысились. Некоторые горожане вынуждены включать обогреватели, в результате чего счет за электроэнергию доходит до 5 тысяч сомов в месяц.
В этом году морозы в области в ночное время доходят до -35-38 градусов.
Напомним, по действующим тарифам, электроэнергия до 700 кВт/ч в месяц отпускается по 77 тыйынов. При превышении лимита тариф на электричество составляет 2,16 сома.

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