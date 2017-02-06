В Нарыне митингуют недовольные высокими тарифами на электроэнергию

6 февраля 2017, 14:14 Комментарии

В Нарыне проходит митинг граждан, недовольных дороговизной электроэнергии. Возле администрации области собрались около 50 человек.

Участники акции требуют от властей пересмотреть тарифы на электричество. Они просят учесть климатические условия в регионе и установить тарифы в зимний период на уровне 77 тыйынов за киловатт и контролировать цены на уголь.

Ранее сообщалось, что в Нарынской области из-за холодной зимы цены на уголь резко повысились. Некоторые горожане вынуждены включать обогреватели, в результате чего счет за электроэнергию доходит до 5 тысяч сомов в месяц.

В этом году морозы в области в ночное время доходят до -35-38 градусов.

Напомним, по действующим тарифам, электроэнергия до 700 кВт/ч в месяц отпускается по 77 тыйынов. При превышении лимита тариф на электричество составляет 2,16 сома.