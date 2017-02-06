В 2017 году в бюджет заложено 190 млн сомов на строительство 4 новых ветеринарных лабораторий – К.Жумаканов

6 февраля 2017, 13:43 Комментарии

Бишкек, 6 февраля /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. В 2017 году в бюджет страны заложено 190 млн сомов на строительство 4 новых ветеринарных лабораторий. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Госветинспекции Калысбек Жумаканов.

По его словам, на сегодня в Кыргызстане существует две лаборатории, которые могут выдавать сертификат международного стандарта.

"На их ремонт было потрачено 37 млн сомов. Уже подготовлены сметы на строительство 4 новых, для этих целей в республиканский бюджет заложено 190 млн сомов. Также большое внимание уделяется на подготовку кадров. Так, 12 специалистов прошли стажировку в лабораториях России и 1 в Японии. Кроме того, за счет грантовой помощи РФ мы получили первое оборудование японского производства. Спектр исследования техники широкий и является необходимым для лабораторий. Второй планируется получить до 28 апреля текущего года. Всего таких оборудований будет 4", - сказал он.