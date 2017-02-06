МВД КР: За минувшую неделю зарегистрировано более 2 тыс преступлений и происшествий

6 февраля 2017, 14:11 Комментарии

Бишкек, 6 февраля /Кабар/. За минувшую неделю с 30 января по 5 февраля по оперативным данным Центра оперативного реагирования МВД по республике органами внутренних дел КР зарегистрировано 2 тыс 19 преступлений и происшествий, из них с личностью 1 тыс 669. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Из зарегистрированных по линии уголовного розыска 567 преступлений раскрыто – 361, из них по горячим следам - 111. Кроме этого из ранее совершенных преступлений раскрыто - 184.

Так, за прошедшую неделю раскрыто 2 убийства, 16 грабежей, 4 разбоя, 2 факта нанесения тяжких телесных повреждений, 7 изнасилований, 258 мошенничества, 58 кражи, 9 скотокрадства, 5 угона автомашин. По линии незаконного оборота наркотических средств сотрудниками милиции изьято 1 кг. 96 гр. наркосредств.

"Органами внутренних дел обеспечивалось оперативное реагирование по всем поступившим сообщениям и сигналам о преступлениях и происшествиях", - отметили в МВД.