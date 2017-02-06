Митингующие в Нарыне потребовали снизить тарифы на электроэнергию

6 февраля 2017, 14:13 Комментарии

БИШКЕК, 6 фев - Sputnik. В Нарыне порядка 50 человек вышли митинговать на центральную площадь, требуя снизить стоимость электроэнергии до 77 тыйынов за киловатт-час в случае превышения лимита (1 000 киловатт-часов).

Нарынчане по облегченным условиям платят за единицу электроэнергии 77 тыйынов с октября 2016 года до апреля 2017-го. Если они превышают лимит, каждый киловатт обходится в 2 сома 16 тыйынов.

Как сообщает корреспондент Sputnik Кыргызстан, жители региона разочарованы тем, что государство "не входит в их положение".

"Люди превышают лимит из-за холодов и требуют поднять его до 2 000 киловатт-часов. Если это требование не будет выполнено, нарынчане грозятся выйти на бессрочный митинг", - передал слова участников акции корреспондент Sputnik.

Нарынчане сообщили, что уже 10 тысяч жителей города вышли за пределы установленного лимита. Митингующих принял полномочный представитель правительства в Нарынской области Аманбай Кайыпов и выслушал их требования. Граждане попросили "облегчить плату за электроэнергию" со следующего года.

В настоящее время протестующие разошлись. За порядком на площади во время митинга следили 20 сотрудников милиции.