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В Нарыне митингуют недовольные высокими тарифами на электроэнергиюВ Нарыне митингуют недовольные высокими тарифами на электроэнергиюМВД КР: За минувшую неделю зарегистрировано более 2 тыс преступлений и происшествийМВД КР: За минувшую неделю зарегистрировано более 2 тыс преступлений и происшествий

Митингующие в Нарыне потребовали снизить тарифы на электроэнергию

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408379-ru.html

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6 февраля 2017, 14:13       Комментарии

БИШКЕК, 6 фев - Sputnik. В Нарыне порядка 50 человек вышли митинговать на центральную площадь, требуя снизить стоимость электроэнергии до 77 тыйынов за киловатт-час в случае превышения лимита (1 000 киловатт-часов).
Нарынчане по облегченным условиям платят за единицу электроэнергии 77 тыйынов с октября 2016 года до апреля 2017-го. Если они превышают лимит, каждый киловатт обходится в 2 сома 16 тыйынов.
Как сообщает корреспондент Sputnik Кыргызстан, жители региона разочарованы тем, что государство "не входит в их положение".
"Люди превышают лимит из-за холодов и требуют поднять его до 2 000 киловатт-часов. Если это требование не будет выполнено, нарынчане грозятся выйти на бессрочный митинг", - передал слова участников акции корреспондент Sputnik.
Нарынчане сообщили, что уже 10 тысяч жителей города вышли за пределы установленного лимита. Митингующих принял полномочный представитель правительства в Нарынской области Аманбай Кайыпов и выслушал их требования. Граждане попросили "облегчить плату за электроэнергию" со следующего года.
В настоящее время протестующие разошлись. За порядком на площади во время митинга следили 20 сотрудников милиции.

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