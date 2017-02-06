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Сотрудник патрульной милиции пинал автомобиль и угрожал девушке

Источник:
http://knews.kg/2017/02/milits...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408378-ru.html

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6 февраля 2017, 13:19       Комментарии

На своей странице в социальной сети Faceebok Айсулуу Болотбаева, рассказал про конфликт, который произошел с сотрудником патрульной милиции. Он якобы угрожал ей, пинал автомобиль и снял задний номер.
С ее слов, сотрудники ПМ остановили ее за городом, проверив документы и убедившись что все в порядке, обратили внимание на глаза девушки. Девушка объяснила, что она плакала и поэтому глаза покраснели. Не поверив ей сотрудники потребовали поехать на освидетельствование в наркологию. После согласия девушки, начали якобы открыто просить денег.
"На этом фото виден номер значка сотрудника ГАИ. Когда он снимал свое видео, я успела прокомментировать, что этот человек требовал у меня взятку, после чего они и скрылись. А после я обнаружила, что они успели снять задний номерной знак машины. Когда они начали меня запугивать, я закрыла все двери, окна и не обращала внимание, как они пинали машину, пытались ее открыть и ходили вокруг машины", – рассказала девушка.
Удалось выяснить, что данный сотрудник, уже был отстранен от должности, тогда он работал сотрудником ДПС ОВД Токмака, и привлекался к уголовной ответственности по статье 164 часть 2, "Кража, то есть тайное хищение чужого имущества".  А в 2014 году его восстановили в должности.
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