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В Баткенской области в 2016 году произведено более 21 млн яиц

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/fermerami...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408377-ru.html

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6 февраля 2017, 12:58       Комментарии

Ош, 6 февраля /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. За 2016 год в Баткенской области произведено 21 млн 585 тысяч штук яиц. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представительства правительства в Баткенской области.
По данным ведомства, по сравнению с 2015 годом темп роста в сельскохозяйственном секторе вырос на 6,5 процентов и составил 106,5 процентов.
В 2016 году в Баткенской области было произведено 108 тысяч 383 тонны сельхоз продукции: в их числе 22 тыс 908 тонн пшеницы, 36 тыс 521 тонна картофеля, 52 тыс 729 тонн овощей и 57 тыс 826 тонн фруктов, кроме этого 28 тыс 848 тонн мяса и 96 тыс 252 тонны молока.

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