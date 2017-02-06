В Баткенской области в 2016 году произведено более 21 млн яиц

6 февраля 2017, 12:58 Комментарии

Ош, 6 февраля /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. За 2016 год в Баткенской области произведено 21 млн 585 тысяч штук яиц. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представительства правительства в Баткенской области.

По данным ведомства, по сравнению с 2015 годом темп роста в сельскохозяйственном секторе вырос на 6,5 процентов и составил 106,5 процентов.

В 2016 году в Баткенской области было произведено 108 тысяч 383 тонны сельхоз продукции: в их числе 22 тыс 908 тонн пшеницы, 36 тыс 521 тонна картофеля, 52 тыс 729 тонн овощей и 57 тыс 826 тонн фруктов, кроме этого 28 тыс 848 тонн мяса и 96 тыс 252 тонны молока.