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"Эксимбанк" Турции будет финансировать предприятия в Кыргызстане — РКФР

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408376-ru.html

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6 февраля 2017, 12:56       Комментарии

БИШКЕК, 6 фев - Sputnik. Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР) и Турецкий экспортно-кредитный банк ("Эксимбанк") 30 января подписали соглашение о сотрудничестве.
Договор создаст основу для поставок турецкого оборудования и технологий в Кыргызстан при финансовой поддержке "Эксимбанка", сообщает пресс-служба РКФР. Он предусматривает использование широкого набора финансовых инструментов обеими сторонами. В данный момент фонд развития разрабатывает финансовые продукты для реализации сотрудничества с "Эксимбанком".
На начальном этапе турецкий банк будет финансировать кыргызстанских бизнесменов посредством аккредитивов (гарантия платежа продавцу товара) под гарантии РКФР. В фонде развития рассказали о процедуре выдачи аккредитивов. Клиент-бизнесмен из КР выбирает подходящее оборудование в Турции и одобряет его через "Эксимбанк". Затем он выбирает банк-агент в Кыргызстане, который откроет ему аккредитив. В свою очередь "Эксимбанк" финансирует поставщика в Турции, а фонд гарантирует ему возвратность полученных средств.
В 2016 году РКФР подписал соглашение о сотрудничестве с Чешским экспортным банком (ЧЭБ). На сегодня два отечественных предприятия уже получили оборудование из Чехии.

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