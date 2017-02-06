Суды присяжных и сильный адвокат — Атамбаев подписал новый УПК

6 февраля 2017, 13:16 Комментарии

БИШКЕК, 6 фев - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев подписал новый Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), сообщает пресс-служба главы КР.

Принятый документ разработан в целях реализации указа президента "О мерах по совершенствованию правосудия в Кыргызстане".

Отдельные моменты нового УПК:

1. Будет создан Единый реестр заявлений (сообщений) о преступлениях и проступках. Это приведет к унификации органов дознания и следствия в рамках нового "досудебного производства" с одновременным расширением судебного контроля за деятельностью органов, его осуществляющих.

2. Специальные (негласные) следственные действия проводятся в случаях, если сведения о преступлении и лице, совершившем его, невозможно получить другим способом.

3. Водится понятие "процессуальное соглашение", которое может быть трех видов: процессуальное сотрудничество, соглашение о признании вины и соглашение о примирении сторон.

4. Кассационное производство отнесено к ведению Верховного суда.

5. В новом УПК КР максимально отражена состязательная модель уголовного процесса с участием присяжных заседателей, где доказательствам не придается заранее установленная сила. Коллегия присяжных решает вопросы факта, а профессиональный судья определяет вид и меру наказания.

6. Введено новое понятие "уведомление о подозрении". При наличии достаточных доказательств, дающих основания для подозрения лица в совершении преступления (проступка), следователь, орган дознания уведомляет лицо о подозрении и разъясняет ему права.

7. Вводится институт следственного судьи. Это судья, применяющий меры, ограничивающие права и свободы подозреваемого, обвиняемого, осуществляющий судебный контроль за законностью процессуальных действий и решений уполномоченного должностного лица органа дознания, следователя, руководителя следственного подразделения, прокурора.

8. Максимально уравниваются в правах стороны обвинения и защиты путем внедрения дополнительных процессуальных гарантий для подозреваемых и обвиняемых. К примеру, подозреваемый обеспечивается защитником с момента фактического (физического) задержания, а не с момента водворения в ИВС. Он будет иметь право на один телефонный разговор, требовать проверки законности и обоснованности задержания, а также право на медицинский осмотр и помощь врача после фактического задержания.

9. Значительно расширены права защитника (адвоката). Так, он может депонировать доказательства, снимать копии документов из материалов дела. Обязанности защитника дополнены требованием о соблюдении правил профессиональной этики.

Как отмечает пресс-служба президента, заложенные в принятом УПК новшества требуют значительного изменения правового сознания сотрудников правоохранительных органов. Положения нового документа потребуют много времени для ознакомления, переосмысления и переориентации. Необходимо подготовить нормативно-правовую базу, переобучить следователей, прокуроров, судей, адвокатов. Поэтому кодекс будет введен в действие только 1 января 2019 года.