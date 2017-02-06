За минувшие сутки милиция изъяла у граждан почти килограмм марихуаны

6 февраля 2017, 12:28 Комментарии

При проведении оперативно-разыскных мероприятий по республике сотрудники милиции выявили 5 фактов незаконного хранения наркотиков, сообщает пресс-служба МВД.

В общей сложности у 5 жителей изъято свыше 800 гр марихуаны.

"Накануне в новостройке "Кара-Жыгач", в ходе реализации оперативной информации, стражами порядка был задержан 27-летний уроженец Иссык-Кульской области, подозреваемый в сбыте марихуаны. У подозреваемого изъяли 7 штук спичечных коробков с наркотическим средством. На территории Панфиловского района сотрудники милиции задержали 36-летнего П.А., у которого при личном досмотре в кармане брюк обнаружена марихуана", – говорится в сообщении.

По данным фактам органами внутренних дел проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Изъятое направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД.