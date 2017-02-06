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За минувшие сутки милиция изъяла у граждан почти килограмм марихуаны

Источник:
http://knews.kg/2017/02/za-min...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408374-ru.html

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6 февраля 2017, 12:28       Комментарии

При проведении оперативно-разыскных мероприятий по республике сотрудники милиции выявили 5 фактов незаконного хранения наркотиков, сообщает пресс-служба МВД.
В общей сложности у 5 жителей изъято свыше 800 гр марихуаны.
"Накануне в новостройке "Кара-Жыгач", в ходе реализации оперативной информации, стражами порядка был задержан 27-летний уроженец Иссык-Кульской области, подозреваемый в сбыте марихуаны. У подозреваемого изъяли 7 штук спичечных коробков с наркотическим средством. На территории Панфиловского района сотрудники милиции задержали 36-летнего П.А., у которого при личном досмотре в кармане брюк обнаружена марихуана", – говорится в сообщении.
По данным фактам органами внутренних дел проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Изъятое направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД.

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