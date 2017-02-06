Панкратов пояснил задержку по унифицированному железнодорожному тарифу

6 февраля 2017, 12:40 Комментарии

Вице-премьер-министр КР Олег Панкратов прокомментировал задержку по унифицированному железнодорожному тарифу, который долго не внедрялся для перевозки товаров из Казахстана в Кыргызстан.

Он отметил, что переходный период перед введением унифицированного железнодорожного тарифа должен был составить 24 месяца.

"При этом, тарифы на перевозки внутри КР оставались на прежнем уровне, а повышенный тариф применялся только для перевозки товаров по территории Казахстана и РФ. Данная инициатива была сформулирована для Кыргызстана во время переходного периода. Для нашей страны внутри тарифы будут дешевыми, а внутри ЕАЭС просто сниженные цены на переходный период и никто эту позицию из наших партнеров не трактовал по иному. Но потом выяснилось, что переходный период трактовался по-своему со стороны Казахстана и стали применяться необходимые меры для внедрения унифицированного тарифа", − сказал он.

Кыргызстан хотел отказаться от переходного периода, но по законодательству это оказалось невозможно.

"Согласен, что работа шла достаточно сложно и Казахстан не был заинтересован в снижении, потому что это было сопряжено с падением прибыли. Но этот вопрос поднимался на уровне совета вице-премьеров и даже на уровне президентов. Именно там удалось достичь понимания", − рассказал он.