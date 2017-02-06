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Глава ГТС прокомментировал информацию об отпуске 200 сотрудников в ОАЭ

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/glava-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408372-ru.html

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6 февраля 2017, 12:31       Комментарии

Глава Государственной таможенной службы Азамат Сулайманов прокомментировал на пресс-конференции информацию об отпуске 200 его сотрудников в ОАЭ.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 200 сотрудников Таможенной службы Новый Год отмечали в Дубае. По его словам, отдыхающих сотрудников за рубежом было намного меньше.
"Всего четверо моих сотрудников были на законном отпуске и на Новый год они были за пределами страны. Позже на новогодние каникулы 10 сотрудников выехали в такие страны как ОАЭ, Китай, Россия и Турция. Думаю, нашим сотрудникам не запрещено выезжать заграницу", − сказал он.
Напомним, ранее депутат Алтынбек Сулайманов ("Бир Бол") в ходе заседания комитета по бюджету и финансам заявил, что перед Новым годом 232 сотрудника таможенной службы вышли в отпуск, из них большинство – руководители.
"Почти весь руководящий состав Таможенной службы вышел в декабря в отпуск, перед Новым годом. Почему? Потому что все они со своими семьями встречали Новый год заграницей. Но на какие деньги? Таможенная служба план по сборам выполнить не может, а сами заграницей встречают Новый год. При этом вылетают не из Бишкека, а из Алматы. Видимо аэропортовский сбор в $15 платить не хотят", – сказал депутат.

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