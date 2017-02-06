Певец Омар взял на попечение мальчика-сироту

6 февраля 2017, 12:33 Комментарии

Певец Омар взял на попечение на один год мальчика-сироту в рамках акции "1 спонсор – 1 ученик". Об этом сообщает Общественный фонд "Элим барсыңбы?".

"Известный певец Омар Жанышов много лет является активным участником наших акций, теперь он пополнил ряды наших спонсоров. Для этого ребенка мы нашли старшего брата. Теперь ему есть кому рассказывать свои успехи и с кем советоваться. Омар дал обещание заботиться о нем всю жизнь. Мы надеемся, что Омар станет примером и для других людей", − сообщили в фонде.

По данным "Элим барсыңбы?", ежемесячные расходы на одного ученика составляют 2 тыс. 700 сомов.

Проект "1 спонсор – 1 ученик" долгосрочный и состоит из нескольких этапов:

<ul> <li>Обеспечение образования до 18 лет (в том числе продукты питания, одежда и так далее)</li> <li>Помощь с поступлением в вузы (с поддержкой затрат на проживание и так далее);</li> <li>Помощь в трудоустройстве</li> <li>Помощь при выборе жизненного пути.</li> </ul>