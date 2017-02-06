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За минувшие сутки милиция изъяла у граждан почти килограмм марихуаныЗа минувшие сутки милиция изъяла у граждан почти килограмм марихуаныНедополучение прогнозируемых таможенных пошлин в 2016 году обусловлено общей экономической ситуацией в мире – глава ГТС КРНедополучение прогнозируемых таможенных пошлин в 2016 году обусловлено общей экономической ситуацией в мире – глава ГТС КР

Глава Таможенной службы рассказал о зарубежных поездках своих подчиненных

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354912_gl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408370-ru.html

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6 февраля 2017, 12:24       Комментарии

Сегодня, 6 февраля, на пресс-конференции председатель Государственной таможенной службы Азамат Сулайманов вновь оправдывался за своих сотрудников, которых ранее обвиняли в чрезмерных затратах.
Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о том, что около 200 сотрудников таможни Кыргызстана встречали Новый год на иностранных дорогих курортах. Большинство из них отдыхали в Дубае.
Позже на заседании Жогорку Кенеша депутат Жанар Акаев возмущался тем, что таможенники позволяют себе такой дорогостоящий для кыргызстанцев отдых.
Глава ГТС отметил, что распространяемая информация не соответствует действительности. По его данным, на 31 декабря только 4 сотрудника ГТС, которые находились в отпусках, выезжали за рубеж. Выезды таможенников за рубеж на новогодние праздники были связаны с семейными обстоятельствами, добавил он.
"На самом деле на законном основании 4 сотрудника были в отпуске и они были за пределами страны. После Нового года еще 10 человек выезжали в Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Россию и Казахстан", - сказал Сулайманов.

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