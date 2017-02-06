Чемпионат Кыргызстана собрал более 400 юных дзюдоистов в Бишкеке

6 февраля 2017, 12:32 Комментарии

Во Дворце спорта им. Кожомкула прошел юношеский чемпионат Кыргызстана по дзюдо. В течение двух дней в соревнованиях приняли участие 429 спортсменов.

Отметим, этот турнир является отборочным этапом на чемпионат Азии среди юношей, который состоится в республике.

В первый день на татами вышли около 300 дзюдоистов, среди которых девочки боролись за пять комплектов медалей, а юноши разыгрывали награды в четырех весовых категориях.

По итогам дня золото завоевали Сауле Алмазова, Анита Артамонова, Ажар Исаева и Айзада Айтпозова. Среди юношей чемпионами страны стали Талгат Кенжебеков, Айбек уулу Кубанычбек, Куттубек уулу Кубатбек и Хамид Сансанза.

Чемпионы и призеры первого дня:

Девочки

до 37 кг

<li>Алмазова Сауле</li><li>Асаналиева Тактайым</li><li>Жолдошева Жанар</li><li>Черемушкина Ирина</li>

до 40 кг

<li>Артамонова Анита</li><li>Кочконбаева Алина </li><li>Койчубекова Бермет </li><li>Намырбаева Нуркыз</li>

до 44 кг

<li>Исаева Ажар </li><li>Ким Римма</li><li>Амангелди кызы Чолпонай </li><li>Нурбек кызы Жанар</li>

до 48 кг

<li>Айтпозова Айзада</li><li>Артамонова Татьяна</li><li>Маликова Алиман </li><li>Ситникова Валерия</li>

до 52 кг

<li>Мамытканова Айдана </li><li>Эсеналиева Акмарал</li><li>Марат кызы Венера</li><li>Шарова Виктория</li>

Юноши

до 46 кг

<li>Кенжебеков Талгат</li><li>Ырысбеков Ханболот </li><li>Асанов Равшанбек </li><li>Батырбек уулу Улук</li>

до 50 кг

<li>Айбек уулу Кубанычбек </li><li>Бактыбек уулу Мирсейит</li><li>Саякбек уулу Бекназар</li><li>Шамбетов Артыкбаева</li>

до 55 кг

<li>Куттубек уулу Кубатбек</li><li>Жуманазаров Ратбек</li><li>Аманов Атай</li><li>Эркинбеков Бексултан</li>

до 60 кг

<li>Сансанза Хамид</li><li>Апышов Артур</li><li>Саламат уулу Байбол</li><li>Бакытбек уулу Адам</li>

Во второй день чемпионата среди девочек разыгрывалось 4 комплекта медалей, а юноши боролись в пяти весовых категориях. По итогам дня обладателями золота стали Абетова Асель, Урустамова Бегимай, Касеева Элиза, Нармухамедова Шахида, Ильчибек уулу Нурсалим, Мырзаев Адиль, Жумали уулу Амантур, Амиржанов Умар и Сарбатов Дастан.

Чемпионы и призеры второго дня:

Девочки

до 57 кг

<li>Абетова Асель</li><li>Тулюлиева Мээрим</li><li>Кубанычбекова Малика</li><li>Избасканова Айгерим</li>

до 63 кг

<li>Урустамова Бегимай</li><li>Камчыбекова Адеми</li><li>Бейшенкулова Касиет</li><li>Бактыбекова Г.</li>

до 70 кг

<li>Касеева Элиза</li><li>Качкынбаева Асем</li><li>Молдокматова Айчурок</li><li>Усон кызы Асылкан</li>

свыше 70 кг

<li>Нармухамедова Шахида</li><li>Исмаилова Айжан</li><li>Уланова Милана</li><li>Максат кызы Айпери</li>

Юноши

до 66 кг

<li>Ильчибек уулу Нурсалим</li><li>Эрмек уулу Урмат</li><li>Нурбек уулу</li><li>Адилет Талант уулу</li>

до 73 кг

<li>Мырзаев Адиль</li><li>Турусбеков Рустам</li><li>Эсентур уулу Канат</li><li>Бактыбек уулу Руслан</li>

до 81 кг

<li>Жумали уулу Амантур</li><li>Шакиров Шакир</li><li>Матиев Амантур</li><li>Нурланбек уулу Рамазан</li>

до 90 кг

<li>Амиржанов Умар</li><li>Тилек Абибеков</li><li>Нурланбек уулу Мухамед</li><li>Баширов С.</li>

свыше 90 кг

<li>Сарбатов Дастан</li><li>Жапаров Сыймык</li><li>Сейталиев Айбек</li><li>Сариев Санжар</li>